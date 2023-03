Le roi Charles III fera en France sa première visite d'Etat, du 26 au 29 mars (présidence française)

Cette visite, "un honneur fait à la France", "symbolise également la relation d'amitié et de confiance entre" Emmanuel Macron et Charles III, a fait valoir la présidence française. M. Macron présidera dans ce cadre un dîner d'Etat au Château de Versailles le 27 mars, en l'honneur de Charles III et de la reine consort Camilla.