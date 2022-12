Législatives aux Fidji: la police appelle l'armée à maintenir "la sécurité" après le vote

Dans un communiqué, la police -- dont les commandants sont fidèles à M. Bainimarama -- a invoqué des tensions raciales non spécifiées et des "renseignements" sur des "troubles civils planifiés" pour justifier l'appel à l'armée. Selon le commissaire de police Sitiveni Qiliho, cette "décision de consensus" a été prise après une réunion entre M. Bainimarama, des chefs de l'armée et lui-même.

