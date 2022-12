"Les Banshees d'Inisherin" en tête des nominations aux Golden Globes, avec 8 mentions

L'acteur principal de cette comédie irlandaise grinçante, Colin Farrell, et son réalisateur, Martin McDonagh, figurent dans la liste, tandis que le long-métrage va concourir pour le titre de meilleure comédie de l'année lors de la cérémonie le 10 janvier. La comédie surréaliste "Everything Everywhere All At Once" suit le film de près, avec six nominations, tandis que le long-métrage "Babylon" sur l'âge d'or d'Hollywood et le très intime "The Fabelmans" de Steven Spielberg sont nominés cinq fois chacun.