Ligue 1: Nice ramène l'OM sur terre

La dernière défaite marseillaise en championnat remontait à la 12e journée et à la venue de Lens le 22 octobre. Huit jours plus tard, Tottenham était aussi venu s'imposer au Vélodrome, puis Marseille avait enchaîné les résultats positifs avec neuf victoires et un match nul toutes compétitions confondues.

Mais le match nul en question, 1-1 contre Monaco, remonte à une semaine seulement et cela indique que l'équipe d'Igor Tudor est un peu moins souveraine avant de tenter sa chance en Coupe mercredi contre Lionel Messi et les autres.

En championnat, le PSG, même moyen, a d'ailleurs repris un peu de marge en battant Toulouse et a désormais huit longueurs d'avance sur Marseille.

L'OM reste 2e mais a été rattrapé par Lens (3e), qui compte le même nombre de points. Autre mauvaise nouvelle pour les Marseillais, Monaco (4e) revient fort et n'est plus que deux points derrière.

Pour ce qui était tout de même une très belle affiche de L1, Tudor avait choisi dimanche de faire assez largement tourner son effectif, signe que l'adversaire attendu mercredi n'est pas n'importe qui.

Laissés sur le banc au coup d'envoi, Malinovskyi, Veretout et Sanchez seront donc très probablement titulaires en Coupe, mais avant cela, ils ont surtout vraiment manqué ce dimanche.

Lancé directement dans le grand bain, l'attaquant portugais Vitinha a en effet logiquement manqué de repères. Il a beaucoup couru mais ne s'est signalé que par une frappe du gauche nettement au-dessus (43e).

Nice va mieux

Derrière lui, Payet a de son côté clairement manqué de rythme avec seulement 45 minutes dans les jambes lors des trois derniers matchs. Pari perdu donc pour Tudor, qui a sorti son duo N.9/N.10 dès la pause.

Mais l'OM alors était déjà mené 2-0, Nice ayant été d'une redoutable efficacité avant de rentrer aux vestiaires, avec deux buts inscrits sur des actions similaires.

A la 38e minute, Diop a ainsi suivi une frappe de Laborde mal repoussée par Pau Lopez pour marquer de la tête (1-0) puis, cinq minutes plus tard, c'est cette fois Laborde qui a doublé la mise en reprenant une frappe de Thuram insuffisamment écartée par le gardien espagnol (2-0, 43e).

Marseille pourtant était bien entré dans le match, avec beaucoup d'intensité, et avait soumis Nice à un pressing furieux. Mais les Aiglons (8e) vont mieux depuis l'arrivée aux commandes de Didier Digard (désormais quatre victoires et un nul) et ils se sont sortis avec confiance de la toile marseillaise, menacés seulement par un tir de Under bien sorti par Schmeichel (22e).

Menés comme ils l'avaient été contre Monaco, les Marseillais ont poussé en deuxième période et sont revenus à l'heure de jeu grâce au premier but de Malinovskyi, qui a repris d'une lourde frappe du gauche un bon centre en retrait de Clauss (2-1, 60e).

Sanchez a ensuite eu deux vraies occasions (79e et 84e) mais a manqué d'efficacité, ce qui n'a pas été le cas de Brahimi. Sur un contre, le jeune ailier niçois a fixé Balerdi et trompé Pau Lopez pour sceller le succès de Nice (3-1, 86e), qui avait été balayé 3-0 à l'aller.

Pour l'OM, il va désormais s'agir de rebondir. Face au PSG, ça n'est forcément pas simple, mais c'est aussi une superbe occasion.