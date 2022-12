Le président français a été accueilli à la Maison Blanche peu après 09H20 locales par son homologue américain sur les perrons de la Maison Blanche et les deux dirigeants se sont donnés l'accolade. MM. Macron et Biden devaient s'entretenir ensuite dans le Bureau ovale avant une conférence de presse commune et un dîner de gala en soirée.