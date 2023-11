 Jacqueline, Caïo, TAUNE née COSTE

AVIS DE DÉCÈS

Au Petit Chef de la tribu de Hnapalu (Lifou), monsieur WATHË Sineïko,

Au Petit Chef de la tribu de Luecilla (Lifou), monsieur HAUDRA Jean-Paul

Au Petit Chef de la tribu de Saint Paul (Lifou), monsieur ANGAJOXUE Kapua,

Aux familles TAUNE, WAÏTHIKO, WATHË, SAM, LALIÉ, SINEIMEN, CAIHE, LUEPACK, DIKO, JUNI, ATRUA, KUTRANE à la tribu de Hnapalu,

Pour le clan GAJIJ, les familles PETREISI, TREULUE, WAÏTRONYIE, QALAJO, COSTE,

Aux familles WANEISSI, MOLÉ, JONE, WAPAÉ, IHAGE, HNAILOLO, CIWE, WAXUIE, WAUKA, à la tribu de Luecilla,

Pour madame WAXUIE Hanë et ses enfants, madame HMANA Honie et ses enfants,

Pour monsieur HNAWIA Jacques et ses enfants,

Pour monsieur QENEGEÏ Wanijë à la tribu de Hapetra,

Pour les familles PAMANI, SIMANE, OUTHEMEK, SIAPO, WENETHEM, JIAKO, XOLAWAWA, HULIWA, HAMU, KECINE, KAZONE, WANANIJ, à la tribu de Qanono,

Aux familles HLUPA, LOLO, ATREWE, KATRAWA, à la tribu de Hnasse,

Pour madame TAINE Waïmunijë à la tribu de Nang, madame SIMANE Waxöma à la tribu de Qanono,

Pour mesdames HLUPA Waxoma, Anone et Waïwejine,

Mesdames ELIA Waïwejine, WAXENIATRE Hélène, KAZONE Wasemuné, ROINE Wasemuné, WIAKO Jeanne, WEJIEME Henriette, WACAPO Keïtrë, SEIKO Hnadrunë, SAIJINE Drië, WAIMO Wasemuné, HMUZO Kamané, LUEPACK Udrupa, WAMAÏ Jane, WATHIEPEL Sonia, mesdames STREETER Xomé et Wazana, AJAPUHNIA Trégolë, mesdames SIO Kamen et Anone, FOREST Caïo, mesdames IHAGE Xomé, Sanemani, Hélène et Jeïne, WAMO Waeja, GUANE Hélène, GAZE Waka, KAEMO Wadrusa, SINYEUE Wecë, HNALEP Xomé, PATEI Héa, DRAÏKOLO Cristelle, GUATHOTI Copa, PAGOUBANEHOTE Ciane,

A monsieur UJICAS Abor,

nous avons la tristesse et la douleur d'annoncer le décès de

Madame TAUNE Jacqueline, Caïo née COSTE,

survenu le 10 novembre dans sa 81e année au Médipôle.

La veillée aura lieu au centre funéraire de Nouméa dimanche 12 novembre de 8 heures à 20 heures.

Le corps sera transféré sur Lifou, lundi 13 novembre, par le Betico, pour inhumation mardi 14 novembre à la tribu de Luecilla Hnapalu.

La famille s'excuse auprès de ceux qui n'auraient pas été cités.

Signé monsieur TAUNE Ferrand Wamo.





