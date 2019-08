« Catastrophe écologique » sur l’île d’Eubée ravagée par les flammes

GRÈCE. Les pompiers grecs se battaient, mercredi, pour contenir l’important incendie qui ravage depuis plus de 30 heures l’un des refuges les mieux préservés de la faune et la flore sauvages en Grèce, sur l’île d’Eubée.

Le sinistre, qui évolue sur un front de 12 km, n’a pas fait de victime mais a entraîné l’évacuation de quatre villages sur l’île d’Eubée, la deuxième île grecque par sa taille après la Crète, située à une centaine de km au nord-est d’Athènes.

« C’est une énorme catastrophe écologique dans une forêt de pins unique », qui était restée « intacte » jusqu’à ce jour, a déclaré le gouverneur régional sortant Costas Bakoyannis. Le feu, qui s’est déclaré en bord de route mardi à 3 h 00 du matin (0 h 00 GMT), s’est rapidement propagé, sous l’effet des rafales de vent, à la végétation très dense et sèche du centre de l’île, une pinède classée pour sa faune et sa flore sauvages. Le sinistre a provoqué l’évacuation des villages de Kontodespoti, Macrymalli, Stavros et Platana, au centre de l’île, et menacé la ville de Psachna pendant la nuit, ont déclaré les autorités.

« De Psachna à Kontodespoti et Makrymalli, tout est brûlé. Nous avons la chance de ne pas avoir de victimes humaines », a rapporté Thanassis Karakatzas, un responsable de la protection civile, à l’agence grecque ANA. Le ministre grec de la Santé Vassilis Kikilias s’est également félicité qu’il n’y ait eu ni blessure, ni problème respiratoire qui nécessitent d’hospitalisation. Par précaution, trois ambulances sont restées stationnées dans le secteur, a-t-il tweeté.

Quelque 200 pompiers étaient sur place, aidés de 75 véhicules terrestres, neuf hélicoptères et sept avions bombardiers d’eau, selon les services d’incendie grecs.

Un bombardier d’eau italien devait venir leur prêter main-forte dans la journée, avant le renfort attendu dans la soirée de deux avions d’Espagne et d’un autre d’Italie. A la demande de la Grèce, l’UE a mobilisé ses moyens du mécanisme rescUE, opérationnel en prévision des feux de forêt en Europe.