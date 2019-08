Des camionneurs en grèveréquisitionnés

Alors que les transporteurs de carburant, qui réclament des hausses salariales, ont décidé une grève illimitée, lundi, le gouvernement a immédiatement réquisitionné des camionneurs

afin de ravitailler les aéroports et la région touristique du sud du pays.

« Il n’y avait pas d’autre solution », a déclaré lors d’une conférence de presse le secrétaire d’Etat Tiago Antunes, porte-parole du gouvernement socialiste, à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire.

La mesure sera mise en œuvre « dans les régions et les secteurs où les services minimums n’ont pas été respectés », a-t-il précisé en début de soirée, en citant notamment l’approvisionnement des aéroports et de la région de l’Algarve (sud), où de nombreux touristes portugais et étrangers passent leurs vacances.

Après avoir constaté que les services minimums avaient été respectés dans la matinée, le Premier ministre Antonio Costa avait déclaré que la situation avait évolué négativement, ouvrant la voie à la réquisition de camionneurs.

A l’aéroport de Lisbonne, « le rythme de l’approvisionnement est insuffisant », a déclaré un porte-parole du gestionnaire des aéroports portugais, ANA, en précisant que des mesures de restriction dans l’approvisionnement des avions avaient été mises en place.

A l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement pour faire le point sur le mouvement social entamé aux premières heures de lundi, le président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa a appelé les grévistes et leurs employeurs à « chercher des solutions justes, sans sacrifier les Portugais de façon disproportionnée ».

La réquisition est « une grave attaque au droit à la grève », a pour sa part dénoncé le porte-parole des chauffeurs en grève, Pedro Pardal Henriques, assurant que « les services minimums ont été respectés ».

Policiers et

gendarmes mobilisés

Les syndicats grévistes, qui réclament des hausses salariales, ont accusé les entreprises de transport d’avoir fait pression sur des chauffeurs pour qu’ils renoncent à leur mouvement. Lundi matin, des convois de camions-citernes ont commencé à quitter les principaux dépôts de carburant du pays sous escorte policière.

Une partie des quelque 500 policiers et gendarmes préalablement formés à conduire des camions-citernes ont dû être mobilisés pour remplacer des grévistes. Une des dispositions de la réquisition permettra d’engager également des militaires, a précisé le gouvernement.

Après une précédente grève des transporteurs de carburant, qui a provoqué d’importantes pénuries en avril, les chauffeurs de camions-citernes ont obtenu des augmentations de salaire qui entreront en vigueur à partir de janvier.

Ils exigent maintenant que leurs employeurs s’engagent à leur accorder de nouvelles hausses en 2021 et 2022.