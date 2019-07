Des élections qui promettent un coup de balai

Ukraine. Trois mois après son triomphe à l’élection présidentielle, l’ex-comédien Volodymyr Zelensky se prépare à reproduire ce succès dimanche aux législatives, pour lesquelles son parti est ultra-favori. Cette toute jeune formation baptisée « Serviteur du peuple », du nom de la série télévisée dans laquelle M. Zelensky incarne un enseignant devenu subitement président, est créditée de 42 % à 52 % des intentions de vote. « Serviteur du peuple » se targue d’avoir « lancé un défi au système » et promet l’arrivée de nouvelles personnes prêtes à « faire des changements pour nettoyer le pays de la corruption ». Le parti est allé jusqu’à recruter une trentaine de candidats via son site Internet et à bannir les députés sortants de sa liste électorale.

La même décision a été prise par le parti pro-occidental Golos (voix) qui plaide lui aussi pour un renouveau politique. Fondée en mai par la superstar du rock ukrainien Sviatoslav Vakartchouk, la formation est déjà créditée de 4 % à 9 % des intentions de vote et pourrait, selon certains sondages, arriver en troisième position.

