Deux nouvelles pyramides ouvertes aux touristes

Les autorités égyptiennes ont rouvert samedi l’accès aux touristes à deux pyramides à Dahchour, au sud du Caire, et dévoilé une collection de sarcophages, dont certains avec des momies en bon état de conservation. Une pyramide construite pour le pharaon Snéfrou, fondateur de la quatrième dynastie des pharaons d’Egypte, et une autre voisine sont accessibles au public pour la première fois depuis 1965. Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques, dans le but entre autres de relancer le tourisme, mis à mal par l’instabilité politique et les attentats depuis la révolution de 2011.