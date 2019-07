Il y a bientôt 50 ans, deux Américains marchaient sur la Lune

Les quatre premiers jours du voyage d’Apollo-11 s’étaient déroulés comme à l’entraînement mais une vingtaine de minutes avant l’alunissage, le 20 juillet 1969, les premiers problèmes ont surgi.

Les communications radio sont d’abord brièvement coupées avec la salle de contrôle, à Houston. Puis, en pleine descente, des alarmes retentissent à l’intérieur du module lunaire, le « LEM », piloté par Edwin « Buzz » Aldrin et par le commandant de la mission Neil Armstrong.

Le LEM s’est détaché deux heures auparavant du véhicule principal, le module de commande, où est resté le troisième membre d’Apollo 11, Michael Collins.

Inquiétude d’Armstrong, un taiseux. « Donnez-nous l’explication pour l’alarme du programme 12 02 », exige-t-il de Houston. « Ignorez », répond Houston : l’ordinateur de bord est débordé mais les systèmes fonctionnent.

Les cratères défilent à toute vitesse. Trop vite, s’aperçoit le commandant : la zone d’alunissage prévue sera dépassée de plusieurs kilomètres. Armstrong prend les commandes manuelles. Il cherche une nouvelle zone, par son hublot. Mais « c’est très rocailleux ».

Aldrin lui lit les informations de l’ordinateur : la vitesse verticale et l’altitude. « 600 pieds… 300 pieds… »

Armstrong : « Ce sera juste après ce cratère. »

« Un bond de géant pour l’humanité »

La jauge du carburant descend. Armstrong, concentré, ne dit plus rien.

« 30 secondes », annonce Houston, qui surveille le carburant restant.

Le commandant ralentit. Le LEM fait presque du surplace. Enfin, il se pose.

« Lumière de contact », dit Aldrin.

Extinction du moteur. « Houston, ici la Base de la Tranquillité. L’Aigle s’est posé », annonce Armstrong.

« Bien reçu, Tran… Tranquillité », répond le « capcom » Charlie Duke au sol. « On était en train de tourner de l’œil. On respire de nouveau. »

« Les pieds du LEM s’enfoncent dans la surface de seulement un ou deux pouces, bien que la surface semble être très, très finement granuleuse », décrit Armstrong. « C’est presque comme de la poudre. »

« Okay, je vais descendre du LEM. »

Puis, après une pause : « C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité. » Il est 22h56 le 20 juillet à Houston, 2h56 le 21 juillet en heure GMT. « J’y ai pensé après avoir atterri », a assuré Armstrong dans un long entretien en 2001. En fait, Armstrong a expliqué avoir voulu dire « pour un homme », mais a reconnu que ce n’était pas audible dans la transmission.

A leur première conférence de presse, trois semaines plus tard, les reporters ont demandé aux trois « héros » s’ils pensaient qu’ils retourneraient un jour sur la Lune.

« Nous avons eu très peu de temps pour méditer », répond Armstrong, toujours aussi peu enclin au lyrisme.

Aucun d’eux ne retournera dans l’espace.

« Je me suis tu pendant plusieurs jours, tout en luttant pour ne pas être en colère contre Neil. Après tout, il était commandant et donc le chef », a raconté plus tard Aldrin, dans son autobiographie.

A quoi ressemble la Lune, de près ?

La couleur varie selon l’angle du Soleil : de marron à gris à noir comme du charbon.

La faible gravité requiert un temps d’adaptation. « J’ai commencé à courir doucement, j’avais l’impression de me déplacer au ralenti, dans de grandes foulées paresseuses », a écrit Aldrin dans un livre en 2009.

Pendant deux heures et demie, Armstrong ramasse des kilos de pierres et photographie. Aldrin installe un sismomètre et d’autres instruments scientifiques. Ils plantent un drapeau américain et laissent des traces de leur passage, dont une médaille honorant Youri Gagarine.

Sur les 857 photos en noir et blanc, et 550 en couleur, seules quatre montrent Armstrong. La plupart représentent Aldrin. « Il est beaucoup plus photogénique que moi », plaisanta Armstrong en 2001. A l’heure de repartir, les astronautes sont recouverts de poussières. Dans le cockpit, il y a comme une odeur de « cendres mouillées dans une cheminée », selon Armstrong.