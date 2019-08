Juan Guaido attend toujours son heure

Venezuela. La cinquantaine de pays qui soutiennent l’opposant Juan Guaido dans son bras de fer avec Nicolas Maduro misent sur les sanctions américaines prises lundi contre Caracas pour provoquer la chute du président socialiste, selon le chef de la diplomatie péruvienne, Néstor Popolizio. « Nous savons qu’elles vont avoir un impact réel sur le régime de Maduro et nous espérons qu’elles permettront au plus vite le départ de ce régime », a déclaré mardi soir M. Popolizio à l’issue d’une conférence internationale convoquée par le Groupe de Lima, composé d’une douzaine de pays latino-américains et du Canada.

« Je vous invite à renouveler notre soutien au président Juan Guaido », qui s’est autoproclamé chef de l’Etat par intérim le 23 janvier, avait lancé le ministre en ouverture de cette conférence, au lendemain d’un durcissement des sanctions américaines contre Caracas.

Washington a ordonné un gel total des biens aux Etats-Unis du gouvernement vénézuélien et interdit toute transaction avec les autorités vénézuéliennes.