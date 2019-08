L’ONU accuse l’armée de détourner des fonds

Birmanie. Des sanctions plus lourdes doivent être prises à l'encontre de l'armée birmane qui met son immense fortune au service des atrocités commises notamment contre les Rohingyas, souligne un rapport d'enquête de l'ONU présenté lundi.

Les auteurs du rapport appellent la communauté internationale à rompre ses liens avec les entreprises liées aux forces armées birmanes, à la tête d’un « empire commercial » de loin le plus puissant du pays. Cela permettra de « réduire les violations des droits de l’homme », a déclaré l’avocat indonésien Marzuki Darusman, chef de la mission d’établissement des faits de l’ONU sur la Birmanie. L’armée birmane a des intérêts dans tous les secteurs de l’économie, du commerce des pierres précieuses à l’immobilier et au tourisme, par le biais de deux conglomérats, d’innombrables filiales et de sociétés amies. Elle contrôle aussi deux des plus grandes banques du pays. Aucune de ces sociétés ne publie de résultats financiers.

Le rapport de l’ONU fait également état de transferts d’argent provenant de dizaines d’entreprises privées au bénéfice des militaires pour plus de 10 millions de dollars. Ces fonds auraient été utilisés pour financer des opérations contre les Rohingyas et lancer des grands travaux destinés à « effacer toute trace de présence de la minorité musulmane en Birmanie », installée dans le pays depuis des siècles.