L’Open Arms autorisé à s’approcher de Lampedusa

Grace à une décision judiciaire qui suspend un décret du ministre Matteo Salvini lui interdisant les eaux territoriales italiennes, L’Open Arms, navire humanitaire espagnol, a pu se diriger, mercredi soir, vers Lampedusa avec 147 migrants à bord.

L’ONG Proactiva Open Arms a cependant assuré qu’elle n’envisageait pas d’accoster de force, comme l’avait fait le Sea-Watch3 fin juin.

Elle compte dans l’immédiat s’abriter du mauvais temps : l’Open Arms comme l’Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) qui cherche également un port pour plus de 350 migrants, ont diffusé mercredi des vidéos montrant des creux allant jusqu’à 2,5 mètres qui secouent les bateaux et leurs passagers.

Malgré tout, M. Salvini a annoncé un recours « urgent » contre la décision, et a signé un nouveau décret, au motif que le comportement de l’Open Arms depuis le premier décret démontrait son « objectif politique de porter (les migrants) en Italie ».

« Nous avons gagné le recours que nous avions présenté devant un tribunal administratif en Italie », a auparavant déclaré Oscar Camps, fondateur de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms, lors d’une conférence de presse à Madrid.

« La seule chose qui manque, c’est qu’on nous assigne un port », a-t-il déclaré.

Après un total de trois opérations de secours au cours des 12 derniers jours et une série d’évacuations médicales, l’Open Arms compte désormais 147 migrants à bord, dont près d’une trentaine de mineurs.

Malte n’en a accepté qu’une partie - ceux secourus dans sa zone de compétence - et l’ONG a refusé le transfert par peur de la réaction de ceux qui devraient rester à bord.

Dans une interview mercredi matin à la radio espagnole Cadena Ser, M. Camps a mis en avant les risques de violences entre les migrants épuisés et stressés.

Selon lui, les 19 membres d’équipage de l’Open Arms ont de plus en plus de mal à gérer les tensions provoquées par la promiscuité, l’incertitude et l’état de « stress post-traumatique très élevé » des migrants.

Droit maritime

international

« Imaginez-vous qu’il y a deux lavabos et 180 m2 abrités. Il y a des disputes pour un coin d’ombre, pour un coin de soleil, des disputes pour la nourriture, des disputes pour la queue au lavabo », a-t-il raconté.

A Paris, la présidence de la République a assuré que la France était « active », « en lien avec la Commission européenne », pour trouver une solution pour les quelque 500 migrants des deux navires, tout en rappelant ses deux principes : débarquement dans « le port sûr le plus proche » puis répartition des migrants.

M. Salvini, qui réclame une rotation dans les ports de débarquement, avait signé un décret interdisant, au nom de la défense de l’ordre public, les eaux italiennes à l’Open Arms début août, juste après le sauvetage des premiers migrants.

En cas d’infraction, l’ONG risquait une amende allant jusqu’à un million d’euros et la confiscation du navire. Jusqu’à la décision judiciaire de vendredi.

« C’est un succès : le droit maritime international prévaut », s’est réjoui M. Camps après la suspension de ce décret.