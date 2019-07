La Tunisie en deuil après le décès de son président

Béji Caïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat en décembre. L’enterrement est prévu ce samedi, a indiqué le Premier ministre Youssef Chahed qui a décrété un deuil national de sept jours. L’Algérie a également décrété un deuil de trois jours, de même que la Mauritanie.

Vétéran de la politique, Béji Caïd Essebsi était le plus vieux chef d’Etat au monde en exercice après la reine Elizabeth II d’Angleterre.

Il a servi aussi bien sous Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie, que sous Ben Ali, avant d’accéder lui-même à la présidence avec la mission paradoxale de consolider la jeune démocratie.

« L’Etat fonctionne »

Béji Caïd Essebsi est décédé le jour où la Tunisie célébrait la proclamation de la République en 1957. Il avait été hospitalisé fin juin, le jour où deux attentats-suicides avaient tué un policier et un civil à Tunis.

Son hospitalisation avait déclenché d’intenses tractations au Parlement et une vague d’inquiétude sur la fragilité des institutions. Mais de nombreux débats sur la transition ces dernières semaines ont calmé les esprits.

Aussitôt après le décès de M. Essebsi, le chef du Parlement, Mohamed Ennaceur, 85 ans, a prêté serment pour assurer la présidence par intérim conformément à la Constitution. Celle-ci prévoit un délai de 90 jours maximum, soit jusqu’à fin octobre. « L’Etat continue à fonctionner », a assuré à la télévision nationale M. Ennaceur, lui-même victime fin juin d’un malaise qui avait alors soulevé des inquiétudes sur son état de santé.

Alors qu’étaient prévus un scrutin législatif le 6 octobre et une présidentielle le 17 novembre, l’Instance supérieure indépendante des élections a déclaré que la date de la présidentielle serait avancée « afin de respecter le calendrier prévu par la Constitution ». « La date la plus probable pour la présidentielle anticipée est le 15 septembre, mais ce n’est pas une date définitive. »

Reprise fragile

La Tunisie est le seul des pays touchés par les contestations du Printemps arabe à poursuivre sur la voie de la démocratisation malgré les soubresauts politiques, la morosité économique et des attaques jihadistes.

Huit ans après la révolution et malgré une reprise fragile de la croissance après des années de marasme, la Tunisie peine à répondre aux attentes sociales et à faire baisser un chômage persistant à 15 %. Après des sanglantes attaques revendiquées par le groupe jihadiste Etat islamique en 2015, la sécurité s’est améliorée mais des attaques ponctuelles continuent de se produire.

Dans la seconde partie de son mandat, son entente avec le leader d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, s’était toutefois dégradée, jusqu’au divorce fin 2018. Parallèlement, il a propulsé à la tête du gouvernement Youssef Chahed, membre de Nidaa Tounes. Celui-ci s’est émancipé et lancé une formation rivale.

A son crédit, il a mené le pays vers ses premières élections libres en octobre 2011, remportées par le parti islamiste Ennahdha. Il a participé l’année suivante à la création du parti Nidaa Tounes, assemblage hétéroclite d’hommes d’affaires, universitaires, syndicalistes et sympathisants de l’ancien régime unis par leur opposition à Ennahdha.

Anti et pro islamiste

Il a été accusé, en avril dernier, par l’instance chargée de rendre justice aux victimes des différents pouvoirs politiques, d’avoir constaté personnellement des tortures et autres

Ministre de l’Intérieur dès le milieu des années 1960, puis de la Défense et des Affaires étrangères sous Bourguiba, « BCE » a ensuite été président du Parlement au début de l’ère Ben Ali (1990-91), avant de s’effacer dans les années 90 et 2000.

révolution, qui a entraîné la chute de Ben Ali début 2011. Doté « d’une intelligence politique extrême et d’un pragmatisme extraordinaire », il n’a toutefois « pas réussi à moraliser la vie politique alors que c’était pourtant nécessaire », explique l’un de ses collaborateurs.

Vétéran de la politique, Béji Caïd Essebsi avait servi sous Bourguiba et Ben Ali avant de devenir le premier président élu démocratiquement en 2014. Cet avocat né dans une famille bourgeoise était revenu sur le devant de la scène à la faveur de la

Repères

Droits des femmes

Sur le plan sociétal, en ligne avec son héritage bourguibiste, M. Caïd Essebsi qui s’était targué d’avoir été élu « grâce aux femmes » avait fait annuler une circulaire empêchant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans.

Il souhaitait plus largement rester dans l’histoire comme l’artisan de l’égalité entre femmes et hommes en matière d’héritage, obtenant qu’un projet de loi soit présenté au Parlement sur ce sujet délicat qui touche au texte coranique. Mais le débat s’est enlisé à l’approche des élections prévues cette année, et il est décédé sans que le texte ait été soumis au vote.

Consensus

Le président tunisien par

intérim, Mohamed Ennaceur, a commencé sa carrière sous Bourguiba, tout comme Béji Caïd Essebsi.

Docteur en droit social formé à la Sorbonne à Paris, il sera ministre des Affaires sociales à deux reprises sous Bourguiba, dans les années 1970 et 1980. Puis en 2011 sous Essebsi. Homme de consensus, il

est également le fondateur du festival d’El Jem, qui

accueille des concerts dans un amphithéâtre datant de l’époque romaine.