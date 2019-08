Le Cachemire indien privé de son autonomie

Inde. Le gouvernement indien a annoncé hier la révocation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire, une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et revendiquée par le Pakistan.

Les autorités nationalistes hindoues ont passé un décret présidentiel abolissant un statut spécial de l’Etat du Jammu-et-Cachemire (nord), qui était garanti par la Constitution indienne. L’annonce en a été faite au Parlement par le ministre de l’Intérieur Amit Shah, au milieu d’un tumulte assourdissant venant des rangs de l’opposition.

Le décret présidentiel « entre en vigueur immédiatement, et remplace aussitôt » l’article 370. Cet article conférait un statut spécial au Jammu-et-Cachemire et autorisait le gouvernement central de New Delhi à légiférer seulement en matière de défense, d’affaires étrangères et de communications dans la région, le reste relevant de l’assemblée législative locale.

Coupé en deux

Le gouvernement a également présenté au Parlement un projet de loi pour diviser le Jammu-et-Cachemire. Le Ladakh, sa partie orientale à majorité bouddhiste, en sera séparé. Le Jammu-et-Cachemire restant perdra son statut d’Etat fédéré, pour être rétrogradé au statut de « territoire de l’Union ». Il sera sous l’administration directe de New Delhi et n’aura presque plus aucune autonomie.