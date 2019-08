Le Cachemire indien sous haute tension après la révocation de son autonomie

L’Etat himalayen du Jammu-et-Cachemire, situé dans l’extrême nord de l’Inde, a été virtuellement coupé du reste du pays : les autorités ont suspendu les liaisons téléphoniques et la couverture Internet. Les rassemblements publics ont également été interdits.

Des témoignages concernant la situation sur place ont pu être recueillis auprès de passagers arrivant de Srinagar à New Delhi.

Un voyageur a raconté avoir entendu des tirs intermittents depuis lundi ainsi que des cris de soldats durant la nuit. Les troupes gouvernementales sont déployées « tous les deux mètres », a-t-il ajouté. « Ma voiture a été contrôlée au moins 25 fois sur le chemin de l’aéroport et il m’a fallu presque quatre heures pour parcourir un trajet qui prend habituellement à peine trente minutes. »

Arrestations

Mubeen Masoodi, lui aussi à peine rentré de Srinagar, était à un mariage dimanche soir lorsque les invités ont remarqué que leurs téléphones ne fonctionnaient plus. « On était en train de manger aux environs de minuit, quand les téléphones se sont déconnectés les uns après les autres […] et c’est alors que les gens ont réalisé que quelque chose de grave se passait et sont rentrés précipitamment chez eux ».

Un autre passager, Farooq Sheikh, a confié à l’agence Press Trust of India qu’il se sentait « prisonnier dans sa propre ville ». « Le réseau mobile a été supprimé, Internet suspendu, et même le câble et les lignes fixes ne fonctionnent plus. On se sentait en cage ou prisonnier dans notre propre maison, notre propre ville », a-t-il dit.

Ces témoignages sont intervenus alors qu’un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (HCR) Rupert Colville a jugé profondément inquiétants le coup de vis sécuritaire et l’interruption des moyens de communication. « Nous assistons de nouveau à des restrictions généralisées des moyens de communication, peut-être même encore plus généralisées qu’auparavant, ainsi qu’à des arrestations arbitraires de dirigeants politiques et des restrictions à la liberté de réunion », a-t-il déploré mardi à Genève.

Depuis 1947

New Delhi a retiré au Jammu-et-Cachemire son statut spécial garanti par la Constitution indienne, qui lui permettait jusqu’ici de légiférer sur tous les sujets à l’exception de la défense, des Affaires étrangères et des communications.

Le Pakistan, qui revendique ce territoire depuis la partition avec l’Inde en 1947, au terme de la colonisation britannique, a dénoncé une décision « illégale », alors que depuis 1989 la rébellion sanglante au Cachemire sous contrôle indien a coûté la vie à plus de 70 000 personnes, principalement des civils.

En prévision de possibles troubles, les autorités indiennes avaient déployé ces dix derniers jours plus de 80 000 paramilitaires supplémentaires dans cette zone déjà hautement militarisée. New Delhi a assuré que la région était restée calme. « Les gens ont été très coopératifs et aucun incident violent n’est à déplorer », a assuré le chef de la police de l’Etat, Dilbagh Singh, à la télévision.

P Le Pakistan va porter la question du Cachemire devant les instances internationales, a annoncé mardi son Premier ministre Imran Khan, au lendemain de la révocation par l’Inde de l’autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu’elle contrôle et qu’Islamabad revendique. « Nous nous battrons contre cette (mesure) devant toutes les instances, y compris au Conseil de sécurité de l’ONU », a affirmé Imran Khan devant les parlementaires pakistanais, ajoutant que son gouvernement comptait aussi saisir la Cour pénale internationale. La communauté internationale doit impérativement se saisir de la question, sous peine de « sérieuses conséquences », a par ailleurs averti l’ancien champion de cricket, arrivé au pouvoir il y a un an. « Si le monde n’agit pas aujourd’hui […] alors la situation atteindra un stade dont nous ne serons pas responsables », a ajouté le Premier ministre du Pakistan, qui comme l’Inde possède l’arme nucléaire. « Remplir nos obligations » Son discours faisait écho aux mots du chef d’état-major de la puissante armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, qui avait déclaré quelques heures plus tôt que les militaires soutiennent « fermement les Cachemiris dans leur juste lutte et jusqu’au bout ». « Nous sommes prêts et nous ferons tout pour remplir nos obligations », avait-il ajouté, d’après un tweet du porte-parole militaire Asif Ghafoor. Cette déclaration avait été faite au terme d’une réunion des principaux chefs militaires du pays à Rawalpindi, ville garnison contiguë à Islamabad où l’armée a son QG. Environ 500 personnes ont manifesté mardi à Muzaffarabad, la plus grande ville du Cachemire pakistanais. Des rassemblements étaient aussi attendus à Lahore, Karachi et dans la capitale Islamabad.