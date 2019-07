Le conte de fées tourne au cauchemar

La princesse Haya, l’une des épouses de l’émir de Dubaï, Mohammed ben Rached al-Maktoum, a demandé à bénéficier d’une mesure de protection contre un mariage forcé qui pourrait concerner l’un des enfants du couple, mardi devant le juge aux affaires familiales de la Haute cour de justice de Londres. Elle a également demandé une mesure de protection contre des brutalités et réclamé la tutelle de ses enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 7 ans, lors de cette audience privée.

Le souverain émirati et gouverneur de Dubaï a, de son côté, réclamé le retour de ses enfants aux Emirats.

Diplômée d’Oxford

L’histoire avait pourtant bien commencé. Haya, la fille du défunt roi Hussein de Jordanie, avait épousé en 2004 l’émir, de 25 ans son aîné. « La passion pour les chevaux a été la première chose qui nous a rapprochés, mais très vite nous avons réalisé que nous partagions le même intérêt pour la poésie ainsi que pour la culture musulmane et arabe », confiait-elle en 2005, dans sa première interview après ses noces. Cavalière passionnée, Haya a été l’une des premières femmes à représenter son pays au niveau international, remportant une médaille de bronze lors des jeux équestres panarabes en 1992. Dans un entretien au magazine Emirates Woman, elle racontait aussi pratiquer la fauconnerie et s’adonner au tir.

Engagée dans des projets sociaux ayant trait à l’éducation et à la santé, elle expliquait en 2005 qu’ils étaient « un moyen d’être en contact avec le peuple ». Née et élevée en Jordanie, Haya était présentée comme l’incarnation de la femme musulmane moderne. Eduquée dans les écoles privées de l’élite britannique, elle est diplômée d’Oxford en politique, philosophie et économie.

En 2007, elle a été nommée ambassadrice de la paix des Nations unies et a été la première Arabe et la première femme ambassadrice de bonne volonté pour le Programme alimentaire mondial, entre 2005 et 2007.

Début juillet, un avocat proche de la famille de la princesse, Me David Haigh, avait indiqué qu’Haya avait fui à Londres.

David Haigh avait défendu la princesse Cheikha Latifa, fille de l’émir et d’une autre de ses épouses, qui avait tenté de fuir les Emirats arabes unis en mars 2018 en dénonçant les mauvais traitements que lui aurait infligés son père. Elle avait été retrouvée à bord d’un voilier au large des côtes indiennes un mois plus tard, puis ramenée à Dubaï.

« Sous sédatifs »

En décembre 2018, elle était apparue aux côtés de l’ex-présidente irlandaise et ancienne commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Mary Robinson, qui avait assuré qu’elle était bien traitée par ses proches.

Une « opération totalement orchestrée », lors de laquelle la princesse Latifa était apparue « hébétée » et « sous sédatifs » selon Radha Stirling, la présidente de l’organisation Detained in Dubai, basée à Londres et qui aide juridiquement les victimes d’injustice aux Emirats. « Latifa aurait subi des abus indicibles de la part du Cheikh Mohammed et n’avait pas d’autre choix que de s’échapper et Haya s’est apparemment retrouvée dans la même situation. Heureusement pour elle, elle a réussi à s’enfuir », avait déclaré Mme Stirling début juillet.