Le pays victime d’un piratage massif de données fiscales

Le gouvernement bulgare a convoqué mardi un conseil de sécurité nationale après la diffusion via une adresse mail russe de données fiscales issues d’un piratage massif que Sofia estime potentiellement lié à l’achat d’avions militaires américains. Selon la presse, la fuite concerne les noms, les adresses, les numéros d’identification et les montants de revenus et d’impôts de contribuables. Le ministre des Finances Vladislav Goranov estime qu’environ 3 % de la base de données de l’Agence nationale des revenus a été touchée par le piratage.

Ancien satellite de l’URSS à l’époque communiste, la Bulgarie a adhéré à l’Otan en 2004. Sofia a confirmé le 10 juillet l’achat de huit F-16 américains pour 1, 256 milliard de dollars en remplacement de MiG-29 de fabrication soviétique.