Les armateurs payent la montée des risques dans le golfe Persique

«Les deux dernières attaques contre des tankers (le Front Altair et le Kokuka Courageous en mer d’Oman, le 13 juin, NDLR) ont généré des millions de dollars de pertes », affirme Frédéric Denèfle, directeur général du groupement Garex, spécialiste de l’assurance des risques de guerre maritimes. « Et qui dit risques plus importants dit prime d’assurance plus importante », ajoute-t-il, expliquant que les armateurs sont désormais soumis à une déclaration préalable de navigation dans le Golfe et à une surprime.

36 dollars par conteneur de 20 pieds

La tension autour du détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime, s’est renforcée avec des attaques contre plusieurs pétroliers depuis mai et un appel des Etats-Unis la semaine dernière à la formation d’une coalition internationale pour escorter les navires de commerce. Téhéran, accusé par Washington d’être à l’origine des sabotages de tankers, a démenti toute responsabilité.

L’assurance d’un navire représente, en taux annuel, quelque 0,01 % de sa valeur d’après Christian Zaninetti, spécialiste de la couverture des navires de commerce chez le courtier en assurances Marsh France.

Sans dévoiler de montant précis, il évoque un taux désormais multiplié environ par 30 pour un aller-retour de sept jours, avec chargement, dans les pays du Golfe, depuis mi-mai. « C’est assez violent, ça donne un taux plus cher qu’une prime annuelle en dommages », compare-t-il.

Assistance remorquage, réparations, paiement des cargaisons perdues… « Les assureurs doivent faire face à une augmentation de la sinistralité et de la menace potentielle », précise M. Denèfle. Mécaniquement, certains armateurs répercutent cette hausse tarifaire sur leurs clients. La compagnie maritime CMA CGM a mis en place, depuis le 5 juillet, une surcharge « risques supplémentaires au Moyen-Orient ». Elle s’élève à 36 dollars par EVP (Equivalent vingt pieds, une unité de mesure de conteneur) et doit être réglée pour toutes les marchandises expédiées depuis ou vers Oman, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Irak, le Qatar et Bahreïn.

Naviguer de jour

L’augmentation des menaces pourrait aussi entraîner celle des « salaires des marins qui sont appelés à affronter des risques plus importants », selon Nelly Grassin, responsable sécurité et environnement chez Armateurs de France. « Il y a une assez forte vulnérabilité des navires de commerce », appuie Hervé Thomas, délégué général de l’organisation professionnelle, rappelant que ceux-ci n’ont pas de gardes armés à bord ou d’armements lourds comme les marines de guerre. « On ne peut pas escorter tous les navires et organiser une surveillance parfaite sur tout le transport maritime dans cette zone », ajoute Frédéric Denèfle, évoquant des coûts très importants. Seule solution : augmenter le niveau de sécurité à bord, rapporte Mme Grassin qui rappelle les mesures élémentaires : « privilégier la navigation de jour, ne pas réduire la vitesse du navire et augmenter la surveillance à la passerelle ».

P Alors que le détroit d’Ormuz est depuis plusieurs semaines le théâtre de vives tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, une réunion internationale de travail était prévue entre responsables militaires mercredi à Bahreïn. Objectif : établir une stratégie pour garantir la sécurité des navires dans la zone. Depuis deux mois, le détroit d’Ormuz concentre les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis suite aux attaques - imputées par Washington à Téhéran - et arraisonnements de pétroliers dans la zone. Mardi, les Etats-Unis ont demandé à l’Allemagne de se joindre à la France et au Royaume-Uni pour mettre sur pied une mission de protection maritime pour garantir la sécurité de la navigation dans la zone, située à l’extrémité des eaux du golfe Persique, entre l’Iran au Nord, Oman et les Emirats arabes unis au Sud. Cette mission est néanmoins difficile à mettre en œuvre. « Pas une bonne idée » Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s'est montré réticent quant à une éventuelle participation de son pays à une telle mission. « Notre engagement sur place doit avoir un visage européen », a-t-il ajouté. Le vice-chancelier et ministre des Finances Olaf Scholz s’est déclaré aussi « très sceptique » car cela risquerait d’aggraver les tensions et de conduire à un conflit plus large. « C’est pourquoi je pense que ce n’est pas une bonne idée », a-t-il expliqué sur la chaîne de télévision ZDF. La France a exclu pour sa part de déployer des moyens militaires supplémentaires. La ministre française des Armées, Florence Parly, a indiqué : « Nous ne voulons pas contribuer à une force qui pourrait être perçue comme aggravant les tensions », alors que les Européens espèrent encore sauvegarder l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

> 500 000 dollars, c’est la somme nécessaire pour assurer le passage d’un pétrolier par le détroit d’Ormuz, contre 50 000 début 2019.