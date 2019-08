Nourrir 10 milliards de personnes sans ravager la planète

Les délégations des 195 pays membres du Giec étaient réunies depuis vendredi à huis clos en Suisse pour examiner ce rapport spécial des experts de l’ONU pour le climat consacré au « changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ». En clair : comment le réchauffement climatique affecte les terres consacrées aux cultures, à l’élevage ou encore les forêts, et par ricochet la sécurité alimentaire, mais aussi comment les pratiques agricoles ou la déforestation agissent sur le climat.

L’examen ligne par ligne du rapport complet d’environ 1 200 pages aurait dû s’achever mardi en fin d’après-midi, mais les discussions se sont prolongées de 28 heures. Le résultat devait être rendu public hier à Genève.

« Nous sommes très heureux que le rapport ait été approuvé », s’est réjouie Fernanda Carvalho du WWF. Ce texte est essentiel car il souligne « que la façon dont nous utilisons les terres n’impacte pas seulement le climat, mais la capacité des terres à fournir les moyens d’existence aux gens, à la nature et à la biodiversité », a-t-elle ajouté.

Cette expertise scientifique, la plus complète à ce jour sur le sujet, fait le point sur l’état des terres, les impacts des changements climatiques actuels et à venir, mais aussi sur la façon dont la modification de l’usage des terres joue sur le climat.

Ses auteurs se sont aussi penchés sur le système alimentaire mondial, ses limites et l’évolution des régimes alimentaires, avec une consommation croissante de viande. Environ 820 millions de personnes souffrent de la faim, deux milliards d’adultes sont obèses ou en surpoids et 30 % de la nourriture serait perdue. Le rapport aborde également la lutte contre la désertification, le rôle des femmes et des communautés autochtones.

Derrière ce sujet complexe, qui touche à des domaines très divers - les conditions de vie de nombreuses personnes, la préservation des écosystèmes, les intérêts de puissantes industries agroalimentaires et forestières - se niche une question fondamentale : comment nourrir une population qui pourrait atteindre 11,2 milliards d’individus en 2100 tout en contenant le réchauffement climatique à 1, 5 °C, objectif idéal de l’Accord de Paris sur le climat ?

Comment y parvenir sans créer une compétition intense pour l’usage des terres et dégrader encore plus les écosystèmes, alors que les activités humaines ont déjà abîmé environ un quart des terres émergées non couvertes par des glaces ? Certains sont partisans de solutions fondées sur les bioénergies, c’est-à-dire les énergies produites à partir de bois, de produits agricoles ou de déchets organiques, et la technologie des BECCS, qui visent à produire de l’énergie tout en retirant du C02 de l’atmosphère. D’autres mettent en garde contre le danger que représente l’usage de ces techniques à grande échelle, car elles nécessiteraient des surfaces terrestres importantes, qui ne pourraient plus être consacrées à l’agriculture et à l’élevage.

Ce sujet a constitué un des principaux points d’achoppement des discussions à Genève, selon des observateurs.

30 % de la nourriture produite annuellement sont perdus ou gaspillés

Alors que 820 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, le gaspillage alimentaire représente 30 % de la production. Photo DR

Le gaspillage alimentaire a été au cœur des discussions des exports du Giec à Genève.

Entre 25 et 30 % de la nourriture produite annuellement pour la consommation humaine - soit environ 1,3 milliard de tonnes - sont perdus ou gaspillés. Ce chiffre est en hausse de 40 % depuis 1970 et représente 200 calories par jour et par individu. Selon l'Organisation des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), cette perte coûte près de 1 000 milliards de dollars chaque année. Elle équivaut aussi à 8 % des émissions de gaz à effet de serre. Evidemment, le gâchis de nourriture n'est pas le même partout. La FAO indique que les consommateurs des pays riches mettent à la poubelle chaque année 222 millions de tonnes, soit presque l'équivalent de la production de l'Afrique subsaharienne (230 millions de tonnes). Les habitants d'Europe et d'Amérique du Nord jettent en moyenne 95 à 115 kg d'aliments chaque année, contre 6 à 11 kg pour ceux d'Afrique subsaharienne et d'Asie.

Au Sud et au Nord

Les causes de ce phénomène varient aussi beaucoup sur le degré de développement des pays. Dans les pays en développement, 40 % des pertes sont enregistrées après les récoltes. Dans les nations industrialisées, elles interviennent pour 40 % au niveau de la vente de détail et des consommateurs.

« Au Sud, cela a beaucoup à voir avec des difficultés de transport et de conservation des aliments, la nourriture étant produite dans des villages et ne pouvant pas arriver dans de bonnes conditions sur les marchés, explique Teresa Anderson de l'ONG ActionAid. Au Nord, les pertes sont plus importantes dans les supermarchés, qui eux-mêmes jettent en raison des dates limites de vente ou du calibre des légumes et des fruits jugé non conforme. »