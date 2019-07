Nucléaire : l’Iran met les Européens en garde, mais le dialogue se poursuit

Téhéran a mis en garde dimanche les Européens contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, jugeant que la multiplication des incidents compromettait les efforts en cours pour sauver l’accord nucléaire de 2015 fragilisé par le retrait américain. « Tout obstacle à la façon dont l’Iran exporte son pétrole va à l’encontre du JCPOA (l’accord nucléaire) », a souligné le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après une réunion à Vienne avec les Etats parties (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie et Chine) à cet accord.

Le diplomate a fait expressément référence à l’arraisonnement début juillet du pétrolier iranien Grace 1 par les autorités britanniques au large de Gibraltar, qui a contribué à dégrader un contexte déjà marqué par de vives tensions dans le Golfe.

Téhéran juge vital le maintien de sa capacité à exporter son pétrole, le principal acquis qu’il avait retiré de l’accord conclu il y a quatre ans avec les grandes puissances en échange d’un strict encadrement de ses activités nucléaires. M. Araghchi avait déjà souligné plus tôt dimanche à la télévision iranienne que les Etats européens ne devaient opposer « aucun obstacle » aux exportations iraniennes de pétrole s’ils voulaient espérer sauver l’accord, destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire de Téhéran.

« Bonne ambiance »

Considéré il y a quatre ans comme un succès majeur de la diplomatie internationale, ce texte négocié par le gouvernement de Barack Obama est entré en déliquescence après le retrait unilatéral américain en 2018 et le rétablissement de lourdes sanctions contre l’Iran par le président Donald Trump.

Etranglé économiquement, ce pays s’est affranchi début juillet de certains de ses engagements et menace de poursuivre son désengagement graduel de l’accord si les autres Etats parties ne lui permettent pas de contourner les sanctions américaines. Le dialogue n’est toutefois pas rompu et les pourparlers de Vienne, qui se sont déroulés au niveau des directeurs politiques, ont eu lieu dimanche dans une atmosphère « constructive », a souligné M. Araghchi. « Tous les participants restants au JCPOA restent déterminés à sauver cet accord qui représente un grand succès diplomatique », a-t-il assuré.

Un avis partagé par les services de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, selon un communiqué diffusé à Bruxelles.

Les pourparlers dimanche ont été émaillés de « tensions » mais se sont déroulés dans une « très bonne ambiance », a pour sa part dit le représentant chinois, Fu Cong.

Les différents protagonistes ont convenu de poursuivre leurs efforts pour trouver des « solutions pratiques » afin de permettre à Téhéran de continuer à commercer avec le reste du monde, a déclaré le diplomate iranien. Il a relevé que la chambre de troc Instex mise en place par les Européens ne fonctionnait « pas encore » mais était « en cours de finalisation ».

Pour débloquer le dossier, « il a été convenu de convoquer une réunion au niveau ministériel dans un avenir proche », selon le communiqué des services de Mme Mogherini. Mais, cela « requiert encore de la préparation », a relevé M. Araghchi.

Téhéran a toujours assuré que son programme nucléaire était strictement pacifique malgré de lourds soupçons américains et israéliens.

L’Iran a commencé début juillet à dépasser le plafond autorisé de ses stocks d’uranium faiblement enrichi ainsi que le taux toléré d’enrichissement, des violations toutefois considérées comme marginales et réversibles à ce stade.

N

Brésil : le départ d’un des cargos iraniens retardé

Un des deux cargos iraniens bloqués depuis début juin au Brésil, le Bavand, a dû retarder dimanche son départ d’une journée à cause d’un problème mécanique, ont indiqué l’affréteur brésilien et l’administration du port de Paranaguá (sud).

Après des « premières manœuvres », il a été constaté que l’état du navire réclamait « un entretien plus poussé » à cause du temps « important » d’immobilisation sans combustible, a expliqué un porte-parole de l’entreprise exportatrice de composants chimiques Eleva Quimica, qui a affrété les deux navires. Chargé en maïs, le Bavand devait quitter le Brésil dimanche matin. Son départ a été repoussé à hier.

L’autre cargo, le Termeh, avait appareillé à la mi-journée samedi pour un autre port brésilien où il doit charger du maïs avant de mettre le cap sur son pays d’origine, l’Iran.

Les deux cargos appartenant à la compagnie iranienne Sapid Shipping et bloqués depuis les 8 et 9 juin au Brésil, ont finalement été ravitaillés en carburant par le géant pétrolier Petrobras, coté à la Bourse de New York, sur ordre de la Cour suprême du Brésil.