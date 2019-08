Refaire Woodstock 50 ans après serait impossible

Des centaines de milliers de personnes réunies pour écouter de la musique, consommer des drogues ou faire l’amour dans l’insouciance : 50 ans après, une répétition de Woodstock semble impossible dans un pays dé-sormais hanté par la peur des attentats et des fusillades.

Des organisateurs du festival légendaire d’août 1969 rêvaient pourtant d’organiser un « remake » pour le 50e anniversaire. Leurs efforts se sont avérés vains, à l’ère des détecteurs de métaux, des chiens renifleurs de bombe et des fouilles systématiques de sacs.

« L’environnement d’aujourd’hui est très, très différent d’il y a 50 ans », souligne Stuart Cameron, chef de la police du comté de Suffolk, à l’est de New York, et spécialiste de la sécurité des festivals. « On n’autoriserait pas » de nos jours un événement comparable à Woodstock, dit-il. « Il y aurait trop de risques pour la sécurité ».

Les comptes rendus de l’époque sont parfois contradictoires, mais les trois jours du festival auraient fait deux morts en 1969 : l’un écrasé par un tracteur de nettoyage et un autre au moins décédé d’une overdose.

Pour assurer la sécurité, les organisateurs avaient fait venir des membres d’une célèbre communauté hippie californienne - « The Hog Farm » (la ferme aux cochons).

Leurs méthodes reflétaient l’esprit du festival : certains veillaient, dans des tentes spécialement réservées, sur ceux qui avaient fait un mauvais trip à l’acide, d’autres étaient chargés de prier poliment les festivaliers de rester calmes.

Pour le 50e anniversaire, Michael Lang, l’un des organisateurs du Woodstock de 1969, avait invité quelque 80 groupes ou musiciens à venir jouer, du rappeur Jay-Z à Santana, espérant recréer l’événement.

« Plus jamais la même expérience »

Mais impossible de trouver un paysan prêt à les accueillir sur son terrain, après que le site de Watkins Glen, à 200 km à l’ouest du site originel de Bethel, au nord de New York, eut décliné.

Les organisateurs se sont vu refuser l’un après l’autre les permis nécessaires, pour des raisons tenant au dispositif d’assistance médicale, à l’eau, à la nourriture ou au personnel de sécurité.

« Tout le monde aujourd’hui est beaucoup plus sensible aux questions de sécurité et de santé », explique Stuart Cameron. « Quand les gens achètent de la nourriture lors d’un événement, ils supposent qu’elle est bonne à consommer. Et, s’ils sont blessés, qu’il y aura une ambulance. » « A l’époque, on ne supposait pas forcément tout ça ».

Au-delà de la sécurité sanitaire, la multiplication des fusillades et des attentats ces dernières années, notamment lors de concerts, a compliqué l’organisation de ce genre de rassemblements de masse.

« Autrefois, on s’inquiétait surtout des gens qui introduisaient alcool et drogues en douce, maintenant ce sont ceux qui apportent des armes de destruction massive pour tuer tout le monde », souligne Joseph Giacalone, détective retraité, qui travailla longtemps à sécuriser les célébrations du Nouvel An à Times Square à New York.

Et l’ex-détective de lâcher : « La société a changé au cours des 20-30 dernières années […] Les gens qui ont vécu les années 1960 ne connaîtront plus jamais la même expérience ».