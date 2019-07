Téhéran le félicite mais met en garde Boris Johnson

IRAN. Hier, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamad Javad Zarif, a félicité Boris Johnson, désigné par les militants du Parti conservateur pour succéder à la Première ministre britannique Theresa May, mais l’a prévenu que l’Iran comptait protéger le Golfe. « Nous avons 1 500 miles [plus de 2 400 km] de côte sur le golfe Persique. Ce sont nos eaux et nous les protégerons », a-t-il indiqué alors que les deux pays connaissent une crise en raison de la saisie réciproque de pétroliers.

« L’Iran ne cherche pas l’affrontement » mais la décision du gouvernement May de saisir le pétrolier iranien Grace One au large de Gibraltar « sur ordre [des Etats-Unis] est de la piraterie, pure et simple », poursuit le chef de la diplomatie iranienne. « Il est vraiment, vraiment préférable que le Royaume-Uni ne se mêle pas de mettre en œuvre les complots » ourdis, selon M. Zarif, à Washington, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis ou en Israël contre l’Iran.

Téhéran a saisi vendredi dernier dans le détroit d’Ormuz le Stena Impero, un pétrolier suédois battant pavillon britannique.

Réunion dimanche pour sauver l’accord

Dans ce contexte tendu, une nouvelle « réunion extraordinaire » pour tenter de sauver l’accord sur le nucléaire iranien aura lieu à Vienne le 28 juillet. Elle verra la participation des Etats parties à l’accord : Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne et Russie. Elle fera suite, un mois jour pour jour, à une première rencontre où des progrès avaient été relevés, mais avaient été jugés « insuffisants » selon Téhéran.