Un astronaute se fait DJde l’espace, une première

Il se prépare à mixer depuis la Station spatiale internationale : l’astronaute italien Luca Parmitano se transformera mardi en DJ de l’espace, le temps d’un court set destiné à une nuit électro organisée sur un bateau de croisière à Ibiza (Baléares). « Ce sera une première mondiale », déclare l’astronaute français Jean-François Clervoy, qui assistera à cette soirée préparée par un organisateur de festivals de musique qui monte des croisières électro. « Notre but est de rapprocher l’espace du grand public, afin que celui-ci comprenne ce que fait l’Agence spatiale européenne », explique Emmet Fletcher, chargé des partenariats à l’ESA. Le set de Luca Parmitano, qui lancera la soirée, durera quinze à vingt minutes environ, précise-t-il. Il sera retransmis en direct sur le bateau, où devraient se trouver environ 3 000 personnes. Pour les amateurs ou les curieux, il sera possible d’aller sur la page Facebook de l’événement pour le regarder en direct en basse résolution « si tout va bien », indique Emmet Fletcher. Une version avec une meilleure définition sera disponible le lendemain.

Luca Parmitano, 42 ans, a quitté la Terre le 20 juillet à bord d’une capsule Soyouz avant de rejoindre l’ISS pour une mission de six mois. Il a déjà effectué un premier séjour dans l’ISS en 2013. « Ce genre de musique, c’est très nouveau pour lui. Il est plutôt chansons italiennes et rock », reconnaît Emmet Fletcher. « Mais il est très enthousiaste. C’est très typique de Luca. Il veut toujours aller plus loin, faire des choses nouvelles ».

Il s’est donc entraîné à mixer auprès d’un DJ allemand Le Shuuk. Celui-ci a sélectionné divers morceaux qui seront à la disposition de l’astronaute pour son set. Pour mixer, Luca Parmitano utilisera une tablette de l’ISS sur laquelle a été chargé un logiciel spécial DJ. L’astronaute mènera cette activité « sur son temps libre. Cela doit être parfaitement clair », précise Emmet Fletcher, pour parer à d’éventuelles critiques sur le fait que cette

occupation pourrait prendre sur son temps consacré

aux expériences scientifiques.