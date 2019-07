Un pas vers la démocratie et la paix civile

Soudan. Les généraux qui dirigent le Soudan et les meneurs de la contestation ont signé mercredi un accord sur le partage du pouvoir, un moment qualifié d’historique, après des mois de manifestations marqués par la destitution du président Omar el-Béchir et une répression brutale.

Mercredi, après des négociations ayant duré toute la nuit, les deux parties ont paraphé une « déclaration politique », premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. Des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur d’autres points, notamment « l’immunité absolue » réclamée par les militaires et rejetée par la contestation. Restent aussi en suspens la question de la création d’un Parlement de transition et celle du retrait des milices dans plusieurs villes.

Un Conseil souverain composé de cinq militaires et de six civils sera chargé de mener la transition pendant un peu plus de trois ans. Les militaires présideront cette instance pendant les vingt et un premiers mois, les civils prendront la relève pour les dix-huit autres mois.