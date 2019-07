Une motion pour dénoncer les tweets de Trump

ETATS-UNIS. La chambre basse du Congrès a adopté mardi une motion condamnant des propos jugés « racistes » du président Trump, une accusation dont il s’est défendu tout en continuant d’attaquer violemment quatre élues démocrates issues de minorités. Dans une série de tweets, il avait conseillé dimanche à plusieurs élues, dont trois sont nées aux Etats-Unis, de « retourner » dans « ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité d’où elles viennent ». Il avait intensifié ses attaques le lendemain, les accusant de « haïr » l’Amérique. A l’approche de la présidentielle de novembre 2020, Donald Trump semble plus déterminé que jamais à galvaniser sa base électorale et à tout faire pour alimenter les divisions chez ses adversaires. Il sait aussi qu’il peut compter sur le soutien des républicains du Congrès. Seuls quatre élus républicains à la Chambre des représentants ont voté pour le texte de la majorité démocrate. Celle-ci a déploré le silence des Républicains. « Pouvez-vous imaginer un président conservateur comme Bush faire de telles déclarations racistes ? », a lancé Bernie Sanders.