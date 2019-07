Ursula von der Leyen, une fidèle de Merkel pour diriger l’Europe

Seule personnalité à avoir siégé dans les quatre gouvernements de la chancelière Merkel (2005-2019), adoubée par Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, 60 ans et mère de sept enfants, a remporté son pari en obtenant de justesse la confiance du Parlement européen.

Elle devient ainsi la première femme à la tête de l’exécutif européen et la première Allemande à ce poste depuis Walter Hallstein, entre 1958 et 1967.

Parlant anglais et français couramment, cette démocrate-chrétienne allemande connaît bien Bruxelles : née le 8 octobre 1958 à Ixelles, elle a passé, comme ses six frères et sœurs, une partie de son enfance dans la capitale belge, avant que son père, Ernst Albrecht, ne devienne Premier ministre de Basse-Saxe (nord de l’Allemagne).

Malgré ces atouts, recueillir 383 voix, soit neuf de plus que la majorité nécessaire pour diriger les cinq prochaines années la Commission, était loin d’être gagné.

« Inappropriée »

Au sein de toutes les familles politiques européennes, l’idée de choisir une personnalité qui n’était pas candidate aux élections européennes a été perçue comme une remise en cause de l’objectif de démocratisation de l’Union européenne.

Les auditions menées ces derniers jours par Mme von der Leyen n’avaient pas permis de lever tous les doutes de ses détracteurs.

Les sociaux-démocrates, qui siègent pourtant à ses côtés au sein du gouvernement Merkel, avaient ainsi diffusé auprès des eurodéputés un document intitulé « Pourquoi Ursula von der Leyen est une candidate inadéquate et inappropriée ». Le texte égrenait tous les griefs accumulés ces dernières années contre celle qui est médecin de formation.

Entrée tardivement en politique, elle avait pourtant jusqu’à dernièrement emprunté une spectaculaire trajectoire. Ce n’est en effet qu’en 2002, après avoir vécu plusieurs années en Californie, où son mari enseignait, qu’elle se lance pour un mandat local dans la région de Hanovre (nord de l’Allemagne). Trois ans plus tard, elle devient ministre de la Famille et prend des mesures progressistes, comme le développement des crèches ou un congé parental rémunéré destiné aux pères.

Scandales dans l’armée

Nommée ministre du Travail en 2009, Mme von der Leyen prend là aussi à rebrousse-poil en plaidant pour des quotas de femmes au sein des directions d’entreprises.

C’est à partir de 2013, à la Défense, que les choses se gâtent. Première femme à occuper ce poste, prestigieux mais délicat dans une Allemagne toujours hantée par la Seconde Guerre mondiale, Ursula von der Leyen bouscule l’institution. Elle impose par exemple la fin de la tradition des honneurs faits à des officiers ayant servi Hitler. Tenace, voire cassante, sa personnalité se fond difficilement dans le monde très masculin de l’armée, où elle dénonce la « faiblesse » de certains officiers.

Une série de scandales ont en outre éclaboussé la Bundeswehr ces dernières années : matériel obsolète, sous-investissements, consultants surpayés, influence de l’extrême droite… Au point qu’elle est désormais perçue, selon les sondages, comme l’un des ministres les moins compétents.

Elle a aussi été soupçonnée de plagiat de son doctorat, un sujet très sensible en Allemagne qui a causé la chute de plusieurs politiques.

Les députés français très divisés sur l’accord avec le Canada (Ceta)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a dénoncé l’hypocrisie de l’opposition, alors que le Ceta a été négocié sous Sarkozy et poursuivi sous Hollande. Photo AFP

Bataille promise sur le Ceta : hier, en France, l’Assemblée nationale devait se prononcer sur la ratification du traité entre l’Union européenne et le Canada, un « bel accord » pour le gouvernement, mais contre lequel les oppositions s’élèvent au nom des risques sanitaires, agricoles et environnementaux.

Le texte controversé, qui concerne au total 510 millions d’Européens et 35 millions de Canadiens, supprime notamment les droits de douanes sur 98 % des produits échangés entre les deux zones.

Entré pour partie en vigueur de manière provisoire il y a bientôt deux ans, le traité doit être ratifié par les 38 assemblées nationales et régionales de l’Union européenne, d’où son examen au Palais-Bourbon puis au Sénat.

Forte opposition

Le gouvernement vante un bilan déjà « très positif » avec une progression des exportations vers le Canada de 6, 6 % entre 2017 et 2018. Mais le texte suscite des réticences jusque dans la majorité LREM-MoDem.

Plus de 70 organisations (Attac France, CGT, Greenpeace, UFC-Que Choisir, etc.) ont demandé « solennellement » aux députés de ne pas le ratifier. Certaines se sont mobilisées encore mardi aux abords de l’Assemblée. Deux syndicats agricoles, FNSEA et Jeunes agriculteurs, ont aussi exhorté les élus à « protéger l’agriculture et l’alimentation des Français ». Et même des personnalités canadiennes, dont des députés, ont pressé les Français de rejeter l’accord.

Les élus LR entendent s’y opposer si le volet agricole est maintenu, au nom d’un « double risque sur la viande bovine : sanitaire et de déstabilisation de la filière ». Les élus UDI et indépendants pointent aussi des « dangers » et devraient majoritairement voter contre, tout comme la gauche.