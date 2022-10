Vague de missiles sur toute l'Ukraine

Une série de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois a visé lundi matin de nombreuses villes d'Ukraine dont Kiev, faisant, selon un premier bilan, "au moins cinq morts et douze blessés", des frappes qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée.

Outre la capitale, des frappes ont notamment été rapportées à Lviv, dans l'Ouest, très loin du front et jusque-là épargnée. Des coupures d'électricité et d'eau y étaient enregistrées. Les régions de Khmelnytskiï, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijjia, Soumi, Kharkiv ou Jytomyr ont aussi été visées. 75 missiles auraient été lancés, dont 41 abattus par la défense aérienne ukrainienne, ainsi que des drones de combat iraniens.

Plusieurs infrastructures énergétiques auraient été endommagées. "Ils essaient de nous effacer de la surface de la Terre", a réagi M. Zelensky, appelant la population à rester aux abris.

À Kiev, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers dont le centre-ville dès 8h15. Parmi les sites touchés, les autorités ont cité un musée, une université, un parc et le pont de l'amitié. Les dernières frappes remontaient au 26 juin.

Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine convoquait lundi son conseil de sécurité, qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes. Dimanche, le président russe avait accusé Kiev d'avoir organisé l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée, évoquant un "acte terroriste".

Le trafic automobile et ferroviaire a repris quelques heures après la déflagration qui a fait trois morts et a été attribuée par les autorités russes à un camion piégé. L'explosion sur ce pont inauguré par M. Poutine en 2018 et symbole de l'annexion de la Crimée en 2014, constitue un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine.

"Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a assuré M. Poutine à l'issue d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique."

Kiev n'a ni confirmé ni démenti son implication. Le président Zelensky s'est contenté d'ironiser dans une vidéo sur le temps "nuageux" samedi en Crimée.

M. Zelensky a également qualifié les militaires russes de "terroristes", après des frappes sur des immeubles d'habitation de Zaporijjia, ville du sud de l'Ukraine, qui ont fait au moins 30 morts et 89 blessés. "Le mal absolu. Des terroristes et des sauvages. Depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté", a écrit le président ukrainien. L'armée russe avait, elle, affirmé dimanche avoir mené des frappes contre des unités de "mercenaires étrangers".

Par ailleurs, les services de sécurité russes (FSB) ont dénoncé dimanche une "augmentation considérable" des tirs ukrainiens visant des territoires russes frontaliers. Et notamment le monastère Gornalski Saint-Nicolas, sans faire de victime.

Les annexions au menu de l'ONU





L'Assemblée générale de l'ONU devait se pencher à partir de lundi sur une résolution condamnant l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l'isolement de Moscou sur la scène internationale.

La décision de porter le dossier à l'attention de l'Assemblée générale, où les 193 États membres de l'ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire lors d'une réunion du Conseil de sécurité le 30 septembre.

"Si le système onusien et la communauté internationale, via l'Assemblée générale, ne réagissaient pas à ce type de tentatives illégales, nous serions dans une très mauvaise situation", a commenté Olof Skoog, ambassadeur de l'Union européenne en charge de rédiger le projet de résolution en collaboration avec l'Ukraine et d'autres pays. L'absence d'un vote de l'Assemblée générale risquerait de donner "carte blanche à d'autres pays pour faire de même ou pour reconnaître ce que la Russie a fait", a-t-il ajouté.

Le projet de texte condamne les annexions "illégales" des régions ukrainiennes de Donetsk, de Lougansk, de Zaporijjia et de Kherson après des "soi-disant référendums". Il souligne que ces actions n'ont "aucune validité" au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine.

Dans une lettre adressée aux États membres, la Russie a, elle, attaqué "les délégations occidentales" dont les actions "n'ont rien à voir avec la défense du droit international". "Elles poursuivent leurs propres objectifs géopolitiques", a écrit l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia, dénonçant la "pression" des États-Unis et de leurs alliés sur les autres capitales.

En mars, les deux premières résolutions de l'Assemblée générale contre l'invasion russe avaient recueilli 141 et 140 voix pour, 5 contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord et Érythrée) et entre 35 et 38 abstentions.