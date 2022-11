Mondial-2022: Un doublé de Mbappé contre le Danemark envoie la France en 8e

Avec six points en deux matches dans le groupe D, contre un seul pour le demi-finaliste de l'Euro, les joueurs de Deschamps comptent en effet trois unités d'avance sur l'Australie et cinq sur les Tunisiens, qui se sont inclinés dans l'après-midi face aux Socceroos.

Ils joueront donc sans complexe mercredi face à la Tunisie, avec la possibilité de reposer certains cadres.

Les Bleus peuvent toutefois pousser un ouf de soulagement car, alors qu'ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score (61), ils ont réussi à reprendre l'avantage au plus fort de la poussée de ces imprévisibles Danois, qui les avaient déjà dominés deux fois cette année en Ligue des Nations et venaient d'égaliser (68e).

Mais les Français ont alors été portés par Mbappé, qui rejoint Zidane avec 31 buts inscrits. L'attaquant du PSG, moins inspiré qu'à l'ordinaire en première période, a en effet retrouvé en seconde tout son réalisme.

Lorsque les espaces se sont ouverts, il a retrouvé toute sa vista et une combinaison avec Hernandez lui a permis de trouver l'ouverture.

Giroud, 3e partenaire de l'attaque, a lui une nouvelle fois pesé mais n'a pas eu le même rendement que contre l'Australie et, avant d'être remplacé par Thuram (63), n'a pas eu de réelle opportunité d'inscrire ce 52e but qui lui aurait permis de devenir seul le meilleur réalisateur des Bleus.

L'ouverture du score a néanmoins provoqué le réveil de Danois, comme contre la Tunisie (0-0) jusque-là assez attentiste et disciplinés, avant tout prêt à exploiter la faute de l'adversaire.

Malgré le grand retour de Varane, absent depuis le 22 octobre et souvent utile jusqu'à sa sortie (75), la défense tricolore, dans laquelle Koundé était également titulaire, a donc fini par s'incliner sur un corner, l'un des points forts des nordiques, repris par Christensen.

Rééquilibrée, la rencontre aurait pu basculer en leur faveur sans une intervention décisive de Lloris (73e) et c'est lorsque la France semblait la plus friable, que Mbappé, touché par un centre de Griezmann, très intéressant dans sa nouvelle position de relayeur, est de nouveau sorti de sa boite (86e).

Le tenant du titre enchaîne donc une 6e victoire planétaire d'affilée, ce qui ne lui était arrivé qu'une fois dans sa longue histoire.

Les Danois, qui n'avaient jamais été battus lors du 2e match d'une Coupe du monde, vont maintenant devoir sortir de leur réserve s'ils veulent éviter de rentrer prématurément à la maison. Jusque-là, ils n'ont été capables d'être emballant que 30 minutes lors de leurs deux premiers matches et ce n'est pas anormal s'ils ne comptent qu'un seul point.