Aborder sereinement sa première consultation gynécologique

A quel âge consulter la première fois?

« Il n’y a aucune recommandation pour débuter le suivi gynécologique. En général, la première consultation intervient souvent dans l’année qui suit le premier rapport sexuel », explique Nelly Beuchee, responsable du programme santé sexuelle à l’Agence sanitaire et sociale (ASS-NC).

« Elle peut se faire chez un gynécologue, chez son médecin traitant ou avec une sage-femme. Les raisons qui le motivent sont diverses : pour mettre en place une contraception, après un rapport à risque ou pour un test de grossesse. »

C’est un espace qui va permettre de poser en confiance des questions relatives à la vie intime et à la sexualité en toute confidentialité, y compris pour les mineures pour lesquelles l’autorisation parentale n’est pas requise pour consulter.

Une consultation informative

En général, cette première consultation est informative et ne comprend pas forcément d’auscultation. C’est l’occasion pour le professionnel de santé d’expliquer comment se déroule un examen, ce qu’est un frottis, un spéculum. C’est aussi le moment de faire le point sur la santé de la jeune fille, sur ses règles, mais aussi de rechercher les facteurs de risque, notamment le tabagisme. Si cette première consultation se fait dans un contexte d’urgence (douleurs, démangeaisons, rapport non protégé, retard de règles…) une auscultation peut être nécessaire.

Pourquoi parle-t-on de suivi ?

La santé gynécologique évolue tout au long de la vie de la femme. « C’est important pour la contraception. Celle qui conviendra à une jeune fille de 16 ans, ne sera peut-être plus adaptée quand elle aura 25 ans, puis à 40 ans. De plus, les femmes sont souvent un peu perdues par rapport au dépistage des cancers du col et du sein. Le professionnel saura à quel moment doit intervenir tel examen. C’est d’autant plus important que certaines pathologies se développent silencieusement. »

L’importance de la régularité

Le frottis est un prélèvement de cellules réalisé au niveau du col de l’utérus. Il permet de dépister des anomalies qui pourraient conduire à un cancer. Après deux examens à un an d’intervalle, si tout va bien, il doit être renouvelé tous les trois ans.

« Cela permet d’agir au plus tôt, au niveau des cellules précancéreuses sur lesquelles on peut mieux agir que sur un cancer déclaré », souligne Loïc Broquart, responsable du programme de dépistage des cancers féminin. Il en va de même pour la palpation des seins, seul examen pertinent pour les moins de 50 ans pour le dépistage du cancer du sein.

Des IST trop fréquentes

En Calédonie les infections sexuellement transmissibles sont très fréquentes. Ainsi, l’infection à chlamydia touche 20 % des 15-25 ans.

« Les conséquences des IST, notamment sur la fertilité, sont mal connues par les jeunes femmes, déplore Nelly Beuchee. Se faire dépister, c’est pouvoir se faire soigner au plus vite pour limiter les conséquences. » Une surveillance d’autant plus importante que le recours au préservatif est loin d’être systématique, notamment chez les jeunes. Outre les IST, cette absence de protection a aussi pour conséquence 53 % de grossesses non désirées chez les 16-25 ans.