PORTRAIT. Au terme d’une carrière militaire exceptionnellement longue, avec plus de 43 ans sous les drapeaux, le major Philippe Garbay quittera la base aérienne 186 Lieutenant Paul-Klein de La Tontouta le 14 juillet. Mais il n’oubliera pas l’armée puisqu’il officiera au sein de la réserve et participera aux Journées défense et citoyenneté.