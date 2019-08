Attention à la consommation de caféine par les adolescents

Prévention.

Que ce soit pour réviser des examens ou prolonger une nuit de fête, la caféine, sous forme de café ou de boissons énergétiques, est consommée par de nombreux adolescents pour ses effets sur le maintien de la vigilance et de l’éveil. Mais cette consommation n’est pas sans conséquences sur ces jeunes organismes. Les effets de la caféine sur le sommeil sont bien connus : retard d’endormissement, diminution du temps et de la qualité du sommeil. Or, les caractéristiques du sommeil (durée, horaires de lever et de coucher) évoluent avec l’âge. Des modifications marquées surviennent à la puberté. Les adolescents ont ainsi tendance à s’endormir tardivement, d’autant plus s’ils consomment des substances psychostimulantes comme la caféine.

Leurs obligations scolaires leur imposant de se lever tôt, il en résulte un fréquent déficit de sommeil. Or, les conséquences du manque de sommeil sont multiples.

Cercle vicieux pour éviter la somnolence

Il peut être à l’origine d’une somnolence diurne qui peut conduire à l’installation d’un cercle vicieux avec consommation de caféine pour lutter contre cette somnolence, il affecte les capacités cognitives et les performances scolaires, et provoque davantage de problèmes comportementaux.

Les troubles du sommeil sont également associés à une augmentation des risques de maladies comme l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’anxiété, la dépression.

Un sommeil de mauvaise qualité pourrait, par ailleurs, être de nature à augmenter les risques de conduites addictives, en particulier chez les enfants et les adolescents dont le cerveau est encore immature.