Au cœur de la livraison de l’A330neo d’Aircalin

C’est imminent. Le premier avion A330neo va bientôt arriver sur le sol calédonien. Le fruit de presque trois années de négociations et de travail pour la compagnie calédonienne et le constructeur Airbus. Hier, c’est à Toulouse, en France, que la cérémonie de remise du premier des deux avions de ligne long-courrier s’est déroulée en présence de Didier Tappero, directeur général d’Aircalin, et de Philippe Mhun, directeur des programmes d’Airbus « avions commerciaux ».

Les réacteurs sont plus impressionnants que sur la version précédente d’Airbus. Le moteur Rolls-Royce, le Trent 7000, devrait permettre une économie d’énergie d’environ 10 %. Mais l’installation d’un moteur plus lourd nécessite de plus grandes ailes. L’envergure du modèle atteint les 64 mètres, soit 3,7 mètres de plus que la version existante.

Mais il aura fallu l’intervention de près de 400 personnes, rien que sur le site toulousain, pour en arriver là. Alain Durand, directeur de programme client d’Airbus, résume les deux étapes principales de construction d’un tel engin : « Les avions livrés ont une partie commune à tous les clients (ailes, moteurs…), mais il y a ensuite une autre partie qui est complètement personnalisée. Il y a évidemment la cabine, l’intérieur de l’avion, ce qui donne la couleur et l’identité d’une compagnie. Mais également certains équipements électroniques. Enfin les clients peuvent aussi choisir différents types de roues ou encore de freins. »

Si le constructeur fournit un fuselage standard, il appartient à la compagnie de choisir les éléments qui composeront l’appareil. Jusqu’aux roues et aux freins, préparés par des fournisseurs externes.

« Mon rôle est donc d’accompagner le client, poursuit Alain Durand. Une fois la vente faite, nous devons définir le type de cabine souhaitée (une, deux, voire trois classes). Pour cela, il faut faire appel à des fournisseurs extérieurs qui vont définir et livrer leurs équipements. Ensuite, c’est ici, chez Airbus, que nous devons tout mettre en œuvre pour recevoir en temps et en heure les divers éléments puis assembler l’avion. »

Richard Tanguy et Alain Durand pour Airbus, ont accompagné Aircalin pour faire de leur A330neo un avion personnalisé.

Les ailes sont construites en Angleterre, des tronçons en Espagne ou encore en Allemagne…

Chaque avion a son hangar sur le site industriel où plus de 14 000 personnes se croisent. Des superstructures où les chantiers sont planifiés à la minute. Chacun des boulons y est fixé par un homme ou par une femme. Un travail d’orfèvre. Le processus est extrêmement bien rodé puisqu’en phase finale, lorsque tous les éléments sont commandés, il faut quatre mois au maximum pour assembler ce colosse d’acier. « Les ailes sont construites en Angleterre, des tronçons viennent d’Espagne ou encore d’Allemagne » et même des parties d’ailes, celles recourbées, arrivent de Corée. « Nous devons nous arranger pour que les éléments soient livrés dans les temps », poursuit Alain Durand. Viennent ensuite les phases de livraison, où le client est présent pour réaliser des inspections. Tout est validé, contrôlé, et amélioré si besoin.

Concernant l’A330neo d’Aircalin, « nous avons entamé la phase dite de livraison le 19 juillet, explique Richard Tanguy, qui assure pour Airbus l’interface avec la compagnie calédonienne. Cela passe notamment par un vol de deux heures pour que le client puisse vérifier que le produit est conforme à ce qu’il souhaite. A l’issue de ce vol, on reprend tous les défauts notés. »

17 A330neo livrés à travers le monde

Jusqu’à présent, 17 avions de ce type ont été livrés par le constructeur à travers le monde. Aircalin est la première compagnie de la région à s’en doter. Et à voir naître ici, dans cette chaîne construite dans les années 1990, le premier élément de sa flotte renouvelée.

C’est la partie la plus résistante de l’appareil. Sur les ailes, les mâts de réacteurs (pas encore fixés) sont destinés à supporter les moteurs. En titane, la structure, en plus du poids, sera soumise à des températures allant de -50 à +500 degrés…

Le nouvel appareil pourra accueillir, comme son frère jumeau en cours de finalisation, 291 passagers. C’est bien en deçà de certains autres A330neo, comme ceux d’Air Asia qui disposent de 400 places. Ce qui fait la différence ? Il n’y a qu’une classe éco, alors que trois catégories sont proposées sur les nouveaux appareils calédoniens. Le « pitch », comprendre l’espacement entre chaque siège, a grandi. La classe affaires change de dimension avec des sièges coques et une nouvelle classe, la premium. « Il faut également prendre en compte la longueur du temps de vol, le service qui va être offert aux passagers, explique Didier Tappero. Et aussi tenir compte de la morphologie moyenne des passagers. On est resté dans une notion confortable adaptée à des vols longs courriers. Nous aurions fait différemment si nous avions souhaité faire du Nouméa-Sydney deux fois par jour. Une grande partie de notre clientèle fait du Nouméa-Paris. »

Le cockpit reste sensiblement le même que sur les modèles précédents. Un lieu réservé aux pilotes, rarement ouvert aux visiteurs. A noter que des couchettes ont été installées en arrière. De quoi permettre d’effectuer de très longs courriers. Plus longs que le Nouméa-Tokyo…

Si le premier A330neo est attendu le 6 août à La Tontouta, il faudra encore un mois pour voir atterrir le second long-courrier toujours dans les hangars toulousains. Les deux A320neo, plus petits, devraient quant à eux être livrés en 2020 et en 2021.

2 250 heures

ont été passées au hangar peinture d’Airbus : 491 litres de peinture ont été nécessaires, sans oublier quelque 120 litres de vernis et sept couleurs différentes (blanc, bleu foncé, bleu moyen, bleu clair, orange, jaune et gris). Trois équipes de 24 techniciens se sont relayées jour - soir - nuit pour cette opération.

Avant la remise officielle du premier A330neo, Didier Tappero, directeur général d’Aircalin, est venu avec plusieurs de ses collaborateurs pour effectuer un dernier vol d’essai de l’appareil.

Le financement.

32 % sur fonds propres, 38 % par emprunt bancaire classique, et 30 % via la défisc’ de l’Etat. Son principal actionnaire, la Calédonie, n’a pas participé. Le prix de ce renouvellement, « quelques dizaines de milliards de francs », reste encore confidentiel.

Trois classes.

Aircalin rejoint les standards internationaux en proposant une classe premium entre l’économique et la business.

291

C’est le nombre de passagers qui pourront être accueillis à bord.

« La livrée extérieure est splendide, on en fait rarement de cette qualité. »

Alain Durand, interrogé sur les spécificités de l’avion.