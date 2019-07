Aux côtés du nouveau gouvernement, le Medef souhaite une relance économique

Espoir et urgence. Voilà deux mots qui pourraient résumer à eux seuls l’état d’esprit du Medef. « Il faut sortir d’une politique punitive et confiscatoire qui nous a été imposée ces dernières années, assène Daniel Ochida, président du syndicat patronal. Nous avons déjà rencontré Christopher Gygès et lui avons fait connaître notre souhait d’être intégrés aux réflexions pour redynamiser l’économie. Je crois que nous allons dans le bon sens. Nous attendons une politique pro-entreprise, incitative et libérée. Un retour de la confiance ». Une nécessité aux yeux du Medef face à un contexte économique jugé très préoccupant. « Ce qui nous alerte, c'est qu'il y a une baisse de la consommation, alors que la consommation a toujours tiré la croissance en Calédonie. Pourtant, entre la baisse des loyers estimée en moyenne à 20 % et la baisse du prix des produits alimentaires, on pourrait croire que le pouvoir d'achat aurait augmenté, or cela ne se traduit pas dans la consommation. » Pour illustrer son propos, l’organisation avance les chiffres décevants de la TGC au premier trimestre 2019 : -1,5 milliard de francs par rapport aux prévisions. Le Medef, qui évoque de nombreux emplois perdus dans le privé, assure donc qu’une relance « immédiate, qui peut être financée sous différentes formes, est nécessaire. Notamment au niveau du BTP. Nous ne voulons pas construire pour construire. Mais nos politiques ont manqué de vision. Il n’y a pas eu d’anticipation sur de grands projets d’équipement nécessaires à la Calédonie. »

Un observatoire statistique indépendant

Autre axe défendu : un allégement des prélèvements obligatoires des entreprises pour leur redonner de la compétitivité. « Il faudra ensuite offrir de la visibilité et de la stabilité au monde économique, condition essentielle pour la relance », souligne Daniel Ochida, synonyme également d’une augmentation des recettes fiscales du pays et du sauvetage du modèle social actuel.

Mais au-delà de l’urgence, le syndicat patronal pense à l’économie à long terme. « L'économie de la Nouvelle-Calédonie a tourné pendant 20 ans sur des moteurs : l'investissement extérieur par des grands travaux, la construction de logements intermédiaires soutenue par la défiscalisation, puis la défiscalisation locale. Ces moteurs sont à l'arrêt, constate Divy Barta, président de la commission Economie et fiscalité. Il serait vraiment bien d’appliquer les recettes qui marchent ailleurs. Il faut réussir à faire des choix plus payants à l'avenir. On ne va pas pouvoir soutenir tous les secteurs (bioénergie, export industrie locale, agriculture…). Mais il faut se poser les vraies questions pour que dans dix ans, nous retrouvions le chemin d'une croissance solide et durable. » Pour y arriver, le Medef souhaite que la société ait les moyens de calculer les effets d’une politique. Et de la corriger, si le besoin s’en ressent. « On ne peut plus jouer aux apprentis sorciers en permanence. C’est le sentiment que cela donne ces dernières années. » En ce sens, ils souhaitent notamment voir la création d’un observatoire statistique indépendant permettant d’obtenir plus rapidement des données statistiques, essentielles à leurs yeux.