SOCIÉTÉ. Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement organisait, hier, sa Fête de la citoyenneté, au centre culturel Tjibaou. Et cette édition a attiré de nombreux visiteurs, venus par centaines, profiter des spectacles et des danses traditionnelles, des mini-forums et des expositions d’art, sans oublier les incontournables stands culinaires. Un programme riche qui a mis les cultures et les communautés du Caillou à l’honneur, réunies autour d’un mot d’ordre : « nous sommes tous Calédoniens ».