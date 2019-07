Collégiens et lycéens s’engagent pour demain

Ils écornent nerveusement leurs feuilles de notes, s’embrouillent un peu dans leurs diapositives, hésitent sur les mots. Puis ils accélèrent leurs explications, prennent un ton plus passionné et s’affirment. A chaque présentation, la magie opère. Les uns sont là pour un projet de réduction des bouteilles en plastique, les autres veulent mettre en place un espace de parole ou sensibiliser leurs camarades aux dangers de la consommation d’alcool. Tous sont collégiens ou lycéens, étudient en province Sud et sont volontaires. En avril, ils ont participé à la semaine jeunesse et développement durable, à Poé. Depuis, par groupe, ils ont réfléchi à des projets à développer cette année dans leur établissement. Samedi, au Centre nautique de la Côte- Blanche, à Nouméa, ils ont présenté leurs idées à des tuteurs, représentants d’associations des domaines de la santé, de l’environnement, du bien-être ou de la prévention des addictions.

Valoriser l’engagement

Chloé, Sheyriana et Marie-Cheyenne, du lycée Jean XXIII, travaillent sur des projets pour valoriser la différence, le bien-être et le respect.

« C’est la quatrième édition de ce projet porté par la province Sud, explique Philippe Le Poul, directeur du service de la Jeunesse et des sports, le but est de valoriser l’engagement des jeunes avec des projets qui se diversifient de plus en plus au fil des ans ». La majorité des présentations restent toutefois axées sur l’environnement. Beaucoup de jeunes proposent, par exemple, des opérations de ramassage ou de recyclage des déchets. « C’est bien mais il faut aller plus loin, les encourage Suzelle Wilson, de la direction de l’Environnement, il faut trouver d’où viennent les déchets et chercher comment stopper cette source de production ». Yannin, élève au lycée Anova, avoue se sentir un peu seul dans ce combat. Une discussion s’engage, les idées fusent : « filme les détritus et mets ça sur les réseaux sociaux ». « Fabrique de grandes pancartes pour te faire entendre ». Chaque groupe est reparti, samedi, avec des conseils et des encouragements. De quoi poursuivre leur recherche de financement ou de mise en place de leurs idées dans les établissements. « Car il n’y a pas de petit projet, conclut Philippe Le Poul, les gestes qu’ils proposent pourraient changer la façon de vivre de tous les Calédoniens, les jeunes sont sensibles au réchauffement climatique et ils ont des choses à dire et à proposer, la preuve. »