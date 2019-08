Conférence et Journée des peuples autochtones au Sénat coutumier

Le Conseil national des droits du peuple autochtone de Kanaky Nouvelle-Calédonie organisera une conférence-débat demain, jeudi 8 août, à 18 heures, au Sénat coutumier (à Nouville) sur le thème de l’avenir des langues kanak. Les invités de cette conférence seront Marie-Adèle Jorédié, Richard Waminya et Germaine Nemia-Bishop.

Cette soirée précédera la Journée internationale des peuples autochtones, organisée vendredi 9 août, de 8 h 30 à 18 heures, toujours au Sénat coutumier. Le thème de cette journée de l’ONU est, cette année : « Peuples autochtones, héritiers d’une grande diversité linguistique et culturelle. » Le public est invité à venir découvrir les différentes langues de Nouvelle-Calédonie. Un repas sera offert par le comité organisateur pour les participants et les autorités des huit aires coutumières du pays. L’entrée sera libre et gratuite.