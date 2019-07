Convention de mécénat signée entre l’OPT-NC et l’Adie

Philippe Gervolino, directeur général de l’OPT-NC, et Alexandre Rutecki, directeur régional de l’Association pour le droit à l’initiative économique, Adie Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, ont signé récemment une convention de mécénat.

Elle prévoit un soutien financier versé au budget 2019 de l’association afin que cette dernière puisse développer sa présence et son action dans les tribus les plus reculées. L’OPT-NC assurera également un relais de communication et s’engage à échanger avec les entrepreneurs demandeurs afin d’étudier les solutions les plus adaptées à leurs besoins.