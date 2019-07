Coopération renforcée avec les artisans de Wallis-et-Futuna

Économie. Favoriser le développement économique et la formation des jeunes et des professionnels de Wallis-et-Futuna : c’est l’objectif de la convention de partenariat signée entre la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie (CMA-NC) et la Chambre de commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture (CCIMA) de Wallis-et-Futuna.

Conclu pour deux ans renouvelables, ce nouvel accord s’inscrit dans la lignée de celui de 2013.

Formations délocalisées

Il implique une coopération accrue entre les deux chambres consulaires voisines et a pour objet de doter de nouvelles compétences les professionnels de Wallis-et-Futuna ainsi que d'y développer le secteur artisanal. En matière de formation, l’accord prévoit que la CMA-NC facilite la mise en contact de la CCIMA avec les acteurs de la formation professionnelle de Nouvelle-Calédonie (Ecole des métiers de la mer, EFPA… ) et qu’une coopération avec son CFA soit mise en place.

Les professionnels wallisiens et futuniens ont ainsi accès au catalogue de formation du CFA et pourront suivre des formations en Nouvelle-Calédonie, en bénéficiant du tarif préférentiel réservé aux ressortissants calédoniens. Des formations délocalisées pourront aussi être organisées, qu’elles soient techniques ou généralistes (gestion, comptabilité, communication).

Enfin, dans le cadre de la mise en place d'une section d'apprentissage à Wallis-et-Futuna, la CMA-NC pourra aider la CCIMA dans la recherche d’entreprises calédoniennes prêtes à accueillir en formation en alternance de jeunes Wallisiens et Futuniens, et étudiera toute demande de formation de jeunes résidents pour des diplômes non proposés sur leur territoire.

Dans cet échange, la CCIMA s'engage pour sa part à informer les artisans calédoniens désireux d’exercer une activité à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’à y faciliter leur installation.