Couacs en série chez Air Calédonie

Hier matin, 8 h 30, aérodrome de Magenta. Des passagers pour Maré bloquent à nouveau l’enregistrement des vols d’Air Calédonie. Samedi déjà, des usagers mécontents avaient bloqué les départs dès 5 h 30, pour protester contre « le manque de communication » de la compagnie intérieure, qui essuyait la veille un problème technique et traitait avec peine les passagers à réacheminer. Que s’est-il passé cette fois ? « A chaque période de vacances scolaires, c’est pareil ! », tempête André Hnawosse. « Ne peuvent-ils pas programmer plus d’avions ? ».

Logé par la compagnie dans un hôtel de Nouméa en attendant de pouvoir rejoindre Maré par le premier vol du lundi matin, ce passager « différé » a joué de malchance hier, avec quelques autres : le transport privé affrété pour les conduire à l’aérodrome est arrivé en retard et l’avion pour Maré s’est envolé sans eux. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Très vite, les passagers pour Maré ont fait la démonstration de leur colère en empêchant l’embarquement des vols suivants.

Vers 9 heures toutefois, un compromis a pu être trouvé afin d’acheminer ces personnes sur le vol de midi. Au détriment d’autres, répartis sur les autres vols. Mais par effet domino, de nombreuses rotations pour ne pas dire tout le programme de vol s’en trouve durablement perturbé.

Magenta : une image de gare routière du ciel à perdre…

Pour la direction d’Air Calédonie, il y a aussi de mauvaises habitudes à perdre. L’aérodrome de Magenta aurait également du mal à se défaire de son image de « gare routière du ciel ».

Une série noire

« Pendant longtemps les gens ont eu l’habitude de venir sans réservation avec l’espoir de pouvoir prendre un billet, explique Marion Gentelet, directrice commerciale d’Air Calédonie. Mais aujourd’hui ce n’est plus possible. C’est ce qui s’est passé samedi matin : l’avion pour Maré était complet, nous n’avons pas pu fournir de places aux gens qui se sont présentés sans réservation, et qui ont ensuite bloqué les embarquements ».

La pluie a fait faire demi-tour à trois vols depuis vendredi. Photo T. Perron

Sans compter le paramètre météorologique : le premier vol pour Maré à 6 h 30 hier matin a pu se poser, mais pas le deuxième à 6 h 50. Le plafond nuageux, trop bas, a contraint l’avion à faire demi-tour avec tous ses passagers à bord. Entre vendredi soir et lundi matin, trois vols ont ainsi dû rebrousser chemin. « Ne croyez pas que cela nous amuse », explique la directrice commerciale d’Air Calédonie - qui perd autant de carburant. Si les gros-porteurs peuvent se poser dans presque toutes les conditions météo, « ce n’est pas le cas des ATR, précise-t-elle. La visibilité est très importante sur ces vols, nous avons des minima à respecter en termes de plafond nuageux pour se poser, cela tient aux infrastructures aéroportuaires au sol ».

Le mois d’août, pour Air Calédonie, est le plus gros de l’année. En août 2018, 48 000 passagers ont été transportés : un record. Sur les îles Loyauté, vacances scolaires et mariages sont synonymes de retours nombreux. « C’est pourquoi tous les mois d’août, des vols supplémentaires sont rajoutés, assure Marion Gentelet. Nous faisons aussi le nécessaire pour obtenir l’autorisation de prolonger l’utilisation des pistes et des infrastructures aéroportuaires un peu plus tard le soir ».

Pour ces vacances scolaires, trente rotations vers les îles Loyauté ont été ajoutées. Les quatre avions de la compagnie sont mobilisés pour cette période « mais le moindre grain de sable peut bloquer la machine », regrette Marion Gentelet. Air Calédonie prévient que ces perturbations pourraient mettre quelques jours à se régulariser…

« On n'a plus de marge de manœuvre »

SamueL Hnepeune, Président PDG d'Air Calédonie dit comprendre l'exaspération des passagers, mais évoque aussi des contraintes. Photo Thierry Perron

Par C. L.

Les Nouvelles calédoniennes :

Que pouvez-vous dire aux passagers d'Air Calédonie à propos de la situation actuelle ?

A l'occasion des vacances scolaires, il y a ponctuellement une très très forte demande sur nos vols. Il suffit qu'il y ait des éléments supplémentaires qui s'ajoutent et rapidement on peut se retrouver dans des situations compliquées. Là typiquement, le demi-tour d'un avion dès jeudi soir du fait de la météo, donc à la veille d'un week-end de départ en vacances, fait qu'on a ramené sur Nouméa des gens qui auraient dû se poser à Maré et qu'on a eu ce premier groupe de personnes à gérer.

On est au maximum de nos capacités de transport

Les prévisions de vendredi laissaient apercevoir une journée à 2 200 passagers - le double d'une journée normale. S'ajoutent à cela deux deuils successifs à Maré, jeudi et vendredi, qui motivent des départs imprévus et les vols du programme qui étaient de toute façon, déjà tous pleins. On a réussi à positionner un vol supplémentaire vendredi après-midi, mais nous n'avons pas pu traiter toute la demande. Samedi matin, une panne a mis trois vols en difficulté.

Comment anticipez-vous cette accumulation ?

Depuis quelque temps, on publie systématiquement une communication une semaine avant les départs en vacances pour rappeler la nécessité de se munir de billets. Pendant longtemps, on a pu ajouter des vols supplémentaires en fonction des besoins mais aujourd'hui, on a une telle demande que l'on déploie quasiment la totalité de nos possibilités. On n'a plus de marge de manœuvre.

Vous ne pourriez donc pas ajouter de rotations, ni d’appareil supplémentaire, comme certains de vos passagers le réclament ?

Nous sommes au maximum de ce que l'on peut faire avec quatre appareils. En termes d'équipages aussi. C'est ce que l'on essaye d'expliquer aux personnes qui manifestent leur mécontentement : il est inutile de venir sur la plateforme sans être muni d'un billet, pour ces raisons et pour éviter des tensions.

On essaye de sensibiliser aussi les usagers de la « continuité pays » : ils achètent beaucoup de billets mais on n'est jamais certain qu'ils vont voyager. Cela pénalise nos autres clients, donc on souhaiterait qu'ils nous informent le plus tôt possible de leurs intentions de voyage. Quand il n'y a pas une centaine de personnes qui veulent partir en même temps, ça va, mais comme on a pu le voir samedi matin, dès qu'il y a une affluence importante, c'est susceptible de provoquer des débordements. On essaye de tenir le programme absolument, le souci c'est qu'on ne maîtrise pas tout : on a des limitations sur les plateformes aéroportuaires, à Magenta comme sur les îles.

C’est-à-dire ?

Aujourd'hui, quand on part, on n'a pas une garantie absolue de pouvoir se poser à destination. On va essayer, mais aussi garder l'oeil sur la réserve de carburant pour un retour si on ne peut pas atterrir - à cause de la météo, dans le cas présent. Il y a véritablement une réflexion à mener pour améliorer la situation des services auprès des plateformes aéroportuaires, qui dépendent des collectivités. Un autre point, c'est la question du contrôle aérien à Magenta : à une époque on pouvait voler jusqu'à 22 heures.

Aujourd'hui, les effectifs des contrôleurs se sont dégradés et on ne peut plus voler après 19 h 30. Quant à avoir un autre avion, c’est irréaliste. Toutes les compagnies aériennes se posent la même question : on a le souci de « l'avion de trop ou de pas assez ». Nos avions sont très pleins, mais dans des périodes de temps précises. En dehors de celles-ci, l’activité est en creux. Et on ne peut pas envisager, en termes de réglementation, d’apport ponctuel d’un autre appareil.

On vous reproche aussi des lacunes de communication…

On n'est pas dans la rétention d'information, mais il faut aussi comprendre qu'on est une petite compagnie aérienne, avec seulement quatre avions. Pour nous, un avion qui tombe en panne, c'est déjà 25% de notre outil de production qui fait défaut. Quand ça se produit on aimerait bien pouvoir proposer une solution tout de suite mais malheureusement, on ne peut pas toujours savoir exactement combien de temps il sera immobilisé. Là aussi nous réfléchissons à avoir une communication plus structurée, de sorte à ce que les gens n'aient pas l'impression qu'on les promène, qu'il y ait de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de notre part. Trois vols empêchés dans la journée pour une raison technique, c'est entre 120 et 140 personnes à replacer quelque part. Et ce peut être pour trois jours. On comprend, évidemment, que c'est très gênant dans un programme de vacances… Hélas on ne peut pas faire autrement.

3,2 %

C’est le pourcentage de vols annulés en 2018. Pour moitié pour des raisons internes (problèmes techniques, grève), pour l’autre externe (météo, etc.)

L’Aviation civile répond aux besoins

Christophe Vergès, directeur adjoint de l’aviation civile, a précisé hier soir que les effectifs des contrôleurs aériens, qui sont par ailleurs très concernés, permettaient de répondre aux situations d’urgence. Hier, ils ont permis une extension des horaires de vol jusqu’à 21h30.

Des millions…

air Calédonie dépense plusieurs dizaines de millions CFP par an en frais induits dus aux perturbations sur ses vols.