DÉCOUVERTE. Un tour du monde des goûts. La 3e soirée culinaire a réuni plus de 250 personnes au Congrès, samedi, et il fallait vraiment être affamé pour tout goûter. Car il y avait du choix : les plats chinois, thaïlandais, vietnamiens, malgaches, wallisiens, tahitiens, vanuatais, kanak, italiens, bretons et antillais ont ravi les papilles des invités. C’est l’association indonésienne qui a gagné le concours du plus beau stand.