Salon du mariage, rallye, concerts, vide-greniers… nos idées de sortie pour ce week-end

Samedi 2 mars

NOUMÉA

Les espaces municipaux ouvrent leurs portes





Les six Espaces municipaux (EM) de Nouméa proposent une journée portes ouvertes afin de découvrir les très nombreux rendez-vous organisés chaque jour, chaque semaine, et ce, toute l’année. Ateliers, animations, activités hors les murs, mercredis après-midi, tous les jours sauf le dimanche, les agents municipaux accueillent le public pour des rendez-vous riches, et toujours gratuits. Venez les rencontrer de 9 heures à 15 heures. Espace municipal de Tuband : 10, rue Pascal-Sihaze, tél. : 28 52 82 – espace municipal de Rivière-Salée : 104, avenue Koening, tél. : 44 57 28 – Espace municipal de Magenta : 28, rue André-Rolly, tél. : 28 97 61 – Espace municipal de la Vallée-du-Tir : place Constantine, rue Édouard-Unger, tél. : 28 97 51 – Espace municipal de Tindu : 43, bis rue Edmond-Paulin, tél. : 28 97 49 – Espace municipal de Montravel : 5, rue Georges-Collard, tél. : 28 32 54.

Salon du mariage

Un mariage prévu dans l’année ? C’est le rendez-vous parfait pour trouver les prestataires et pour bénéficier d’offres commerciales. Nombreux stands, animations, buvette et restauration sur place. Ce samedi, au Château royal, de 9 heures à 20 heures. Plus d’informations au : 76 75 19 ou par mail à : ephemerenc@gmail.com, ou sur la page Facebook de l’événement.

Vide dressing

Le Sports bar se transforme en grand vide dressing ce week-end. Second love closet organise un marché éphémère de 9 heures à 13 heures. Pour être exposant : 6 000 F le stand. Pour chiner, entrée libre ! Possibilité de bénéficier de la formule brunch à 2 000 F.

Journée portes ouvertes en salle de sport

La salle de sport BeFit propose une journée portes ouvertes afin de découvrir leurs disciplines. Des séances de 15 minutes d’initiation gratuite sont proposées sur les machines. Des cafés sont offerts, des offres promotionnelles, un concours est organisé pour remporter des lots, des stands de produits sains et fitness seront présents. De 8 heures à 17 heures, 8, Charles-de-Vernheil, Quartier-Latin. Renseignements au 31 13 22 ou par mail : contact@befit.nc.

Palm beach Market

Les jardins et la galerie du Palm beach se transforment en marché aujourd’hui samedi, de 9 heures à 17h30, avec des artisans calédoniens. L’après-midi, à partir de 13 heures, des animations pour les enfants autour de la thématique des fruits et légumes sont proposées gratuitement.

Concert de jazz

Music Station accueille le Yann Delaunay trio avec à la contrebasse Robin Canac, au piano Yann Delaunay et à la batterie Johan Cazalas. Rendez-vous à 19 heures pour une soirée jazz moderne. Entrée 2 200 F réservations sur tickets.nc. 16, rue Jean-Jaurès. Renseignements au 26 19 73, par mail : contact@musicstation.nc ou sur la page Facebook de l’événement.

Concert de Gulaan

Le chanteur, musicien, compositeur Gulaan sera à l’Art Factory ce samedi soir à 19 heures. Tarif : 1 000 F en prévente. Boissons et tapas sur place. Pour plus d’info contactez Delphine au 82 28 10. Renseignements sur la page Facebook de l’événement. 3-5 rue Jean-Jaurès.

Rétrospective Sublimage

Retour sur le festival Sublimage jusqu’à aujourd’hui, samedi 2 mars, à l’Art Factory, de 13 heures à 18h30. Entrée libre. Renseignements au : 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès.

Exposition Lisa Assouline

L’artiste expose ses œuvres à l’Art Factory jusqu’à aujourd’hui, samedi 2 mars. Du mercredi au vendredi, de 17 heures à 22 heures, rencontrez l’artiste. Renseignements au : 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès.

MONT-DORE

Le Petit théâtre du Centre culturel du Mont-Dore accueille le groupe Laurent et les têtes brûlées. Laurent Navarro au chant, Illario Milesi à la batterie, Edou Denamiel à la basse, Frédéric Lavie aux guitares et Marie-Laure Kagy au synthé et aux chœurs pour 1h15 de morceaux pop, rock et parfois funk. À 19 heures, tarif : 1 500 F, réservations sur le site de la Ville du Mont-Dore.

DUMBÉA

Marché aux halles





Le premier samedi du mois, le parking couvert de Dumbéa Centre se transforme en marché municipal. Rendez-vous de 7 heures à midi aux halles pour un vide-greniers, des fruits et légumes frais, des artisans locaux et des stands variés. Renseignements et réservation de stand auprès de Pacific Fair au 28 27 74 ou sur la page de la mairie.

Open du Tennis club D’Auteuil

Aujourd’hui débute l’Open du Tennis club d’Auteuil, jusqu’au 24 février. Tournois simple et double, hommes et femmes, tous les jours. Renseignements sur la page Facebook de l’événement, ou au Complexe sportif d’Auteuil, 29, avenue d’Auteuil, au 41 24 85, ou par mail : tcauteuil@lagoon.nc.

BOULOUPARIS

Championnat de rallye Jour 1

La première manche du championnat de Rallye de Nouvelle-Calédonie se déroule ce week-end, sur la propriété de Max Foucher, à Tomo Valley. Le départ de la première spéciale est prévu à 14 heures. Trois zones spectateurs sont aménagées, buvette et restauration sur place.

BOURAIL

Soirée culturelle et gourmande

La toute nouvelle association Animations Bou-Rhaï Culture, ou ABC, propose une soirée au cinéma Paul K. Dupré aujourd’hui, samedi 2 mars. En première partie, la chorale du pays Oroe fera découvrir les chants traditionnels, puis après un entracte avec restauration, le film La fille de son père sera projeté. L’artiste Bélinda Mohammed expose également ses œuvres. À partir de 17h30. Tarif : 1 000 F. Renseignements auprès de l’association ABC : 78 89 23 ou par mail a.bou.rhai.c@gmail.com, ou sur le site Internet de la mairie.

POUEMBOUT

À la découverte des associations sportives

De 8 heures à 14 heures, au complexe sportif, venez découvrir les activités sportives proposées sur la commune : natation, arts martiaux, sports de raquette, courses à pied… Des initiations sont proposées gratuitement. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 78 77 98, ou par mail : animation@ville-pouembout.nc.

Dimanche 3 mars

NOUMÉA

Salon du mariage





Un mariage prévu dans l’année ? C’est le rendez-vous parfait pour trouver les prestataires et pour bénéficier d’offres commerciales. Ce dimanche, le salon continue au Château royal, de 9 heures à 17 heures. Plus d’informations au 76 75 19 ou par mail à : ephemerenc@gmail.com ou sur la page Facebook de l’événement.

Vide-greniers place des Cocotiers



Le grand rendez-vous des chineurs se tient aujourd’hui au Centre-ville de Nouméa, de 7 heures à 12h30, avec 252 exposants. Le parking au Centre-ville est gratuit. Buvette et restauration sur place. Pour prendre un stand, rendez-vous sur la billetterie en ligne. Tarif du stand : 4 000 F. Fermeture des inscriptions pour ce vide-grenier le 29 février.

BOULOUPARIS

Championnat de rallye – Jour 2





La première manche du championnat de rallye de Nouvelle-Calédonie se déroule ce week-end, sur la propriété de Max Foucher, à Tomo Valley. Les premiers départs aujourd’hui sont prévus à 9 heures. Trois zones spectateurs sont aménagées, buvette et restauration sur place.