jeunesse. Pour sa treizième édition, le Trophée des jeunes marins et artistes a tenu ses promesses. Hier avait lieu, au Centre nautique calédonien, la grande finale du volet musique de l’évènement, ainsi que la remise des prix du Trophée des jeunes marins. Réunissant chaque année des collégiens et des lycéens venus de tout le pays, le Trophée est devenu une référence dans le monde de la voile et dans celui de la musique, avec une importance particulière donnée à la notion de partage.