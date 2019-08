Des ateliers numériques pour les étudiants

Depuis hier et jusqu’au samedi 10 août, les étudiants sont les bienvenus dans les cinq espaces numériques du territoire pour participer à des ateliers sur les thèmes de l’orientation, des concours de la fonction publique en ligne, des jobs d’été, des stages et des aides qui leur sont destinés. Cette opération à l’initiative du gouvernement a pour vocation de favoriser l’inclusion numérique des jeunes, en mettant à leur disposition des « animateurs numériques », gratuitement, pour les guider dans leurs démarches : à la case numérique « Cyber-tribu » de Wé Lifou, à la « Case numérique » de la médiathèque de Thio, à celle de l’espace socioculturel de la presqu’île de Ducos, à la médiathèque de Kaala-Gomen et à l’Espace public numérique de la médiathèque de Pouébo. Les prochaines semaines thématiques auront lieu du 16 au 21 septembre puis du 9 au 16 octobre.