Des tisanes contre les coups de froid

ALIMENTATION. Nez qui coule, mal à la tête, toux : la saison fraîche est propice aux petits coups de froid. Déguster une tisane est une excellente manière d’allier l’hydratation nécessaire à la guérison et le coup de pouce des plantes grâce à leurs multiples propriétés. Ainsi, utilisé depuis l’Antiquité pour ses vertus purifiantes, le thym est un antiseptique naturel qui diminue l’inflammation des voies respiratoires et calme les toux sèches. Ajoutez-y une cuillère de miel pour encore plus d’efficacité. L’infusion de gingembre « réchauffante » a la réputation de lutter contre les virus. L’infusion de mélisse, aux propriétés antivirales, aide à diminuer la fièvre associée au rhume et à la grippe. L’infusion de plantain va agir contre les inflammations des voies respiratoires, et a la réputation de stopper le rhume.