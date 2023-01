Deux dépressions tropicales modérées, au nord et sur les Loyauté

"Il s'agit pour l'instant de nuages qui circulent et s'enroulent." Virgil Cavarero, prévisionniste à Météo-France NC est plutôt rassurant lorsqu'il détaille la trajectoire de la dépression tropicale modérée qui doit frôler la Calédonie dans les prochaines 48 heures. "Elle devrait être au nord de Bélep ce mercredi en fin d'après-midi puis au nord des Loyauté, tout en se renforçant au fur et à mesure."

Météo-France NC prévoit des rafales de vent à 85 km/h, d'abord à Bélep ce mercredi, puis sur les Loyauté dans la nuit de mercredi à jeudi. "Les rafales les plus fortes, de l'ordre de 130 km/h devraient se situer en mer ou au nord des zones habitées." De fortes pluies et des orages sont également à prévoir mais le phénomène se déplace assez rapidement, ce qui devrait éviter des cumuls de précipitation trop importants.

Une deuxième dépression modérée ce week-end

Le temps devrait connaître une accalmie partout sur le territoire dans la journée de jeudi, avant l'arrivée d'une deuxième dépression tropicale modérée, dont la trajectoire et l'intensité sont encore très incertaines. "Cette deuxième dépression se forme pour l'instant à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie avec un centre qui se déplacera vers la Grande Terre, ce qui en fait un phénomène un peu plus inquiétant que la première dépression de la semaine", explique Virgil Cavarero. Le temps devrait commencer à se dégrader à partir de vendredi, jusqu'à dimanche, avec des vents qui, pour l'instant, semblent plutôt moins forts que pour le premier phénomène de la semaine. "Les rafales ne devraient pas dépasser les 80 km/h, mais il pourrait y avoir de fortes pluies entre vendredi après-midi sur le nord et samedi sur tout le territoire."

Des bulletins actualisés trois fois par jour

Les prévisionnistes rappellent que la vigilance reste de mise et qu'il est important de se tenir informé de l'évolution de la situation. Ainsi, le bulletin des lagons et celui pour le public sont actualisés trois fois par jour par Météo-France NC, la carte des trajectoires des dépressions une fois par jour (et plus selon la situation ou si un phénomène est nommé). Enfin, le bulletin pour les marins est mis à jour toutes les six heures. "Pour la première dépression, il faut rester prudent et vigilant, même si elle ne passe pas directement sur la Calédonie, notamment pour les sorties en mer, surtout au nord et aux Loyauté", souligne ainsi Virgil Cavarero.