Deux jours pour s’orienter idéalement au lycée

Tous les collèges publics et privés ont été conviés par l’association des étudiants de BTS du lycée Saint-Joseph-de-Cluny à venir rencontrer les enseignants, professionnels et les anciens élèves, qui tiennent une cinquantaine de stands dans les allées du centre culturel. L’alternance, le projet éducatif calédonien, les aides offertes aux lycéens, la journée défense et citoyenneté, le décrochage scolaire, le calendrier de l’orientation : tous ces aspects sont brossés au cours de conférences et présentés au travers d’espaces organisés par pôles - tertiaire, industriel, agricole, développement durable, etc. La journée de samedi accueille également les parents d’élèves, jusqu’à 13 heures (entrée gratuite), « pour qu’ils s’impliquent et puissent aider leurs enfants à s’orienter », explique Stéphanie Mege-Vaimua Selui, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée Saint-Joseph-de-Cluny. Finies les séries en seconde, les élèves doivent maintenant choisir des enseignements de spécialité. Et en voie technologique et professionnelle aussi, il y a pléthore d’options.

Conseils

et documentation

Sur le stand du lycée professionnel et hôtelier Saint-Jean XXIII, François Cardona, professeur en hôtellerie-restauration, note un engouement pour les bac pro boulanger-pâtissier et les mentions complémentaires bar : « la section pâtisserie a toujours été prise d’assaut, malgré la rudesse des horaires de ce métier. C’est un peu surprenant mais ça prouve que pour quelques-uns on peut parler de vocation », explique-t-il. Les professeurs de lycée technologique, la plupart du temps issus du métier qu’ils enseignent, insistent sur l’importance des stages découverte : « dès le départ on envoie les élèves en stage pendant deux semaines pour qu’ils appréhendent la réalité du métier et puissent se réorienter si nécessaire, explique François Cardona. Malgré tout on a plus de candidats que de places, chaque année ». Ce salon, organisé par des élèves pour les élèves, est l’occasion pour les BTS assistant de manager, négociation relation client, et première de Saint-Joseph-de-Cluny de mettre en pratique leurs savoirs. Cela fait plus d’un an que leur emploi du temps intègre des horaires aménagés, deux à trois fois par semaine, pour préparer ce projet. Au détour d’une allée, Donovan, 16 ans, est très fier d’expliquer comment son établissement a obtenu le label E3D d’établissement en démarche de développement durable, et dispense ses conseils pour trier ses déchets. Plus loin, le lycée professionnel Petro-Attiti fait l’article des métiers de l’industrie et de l’artisanat. Jean-Marc Traniene, professeur de maçonnerie, milite pour un métier « qui procure la fierté de construire des ouvrages, favorise la mobilité géographique et permet d’être son propre patron ». Shankar, 16 ans, en terminale bac pro maçonnerie, « trouve rassurant de se lancer dans une voie où il y aura toujours du travail ». Une première édition, d’ores et déjà, couronnée de succès.