Diabète, veillez bien sur vos dents

n Du tartre aux dents qui se déchaussent

Les maladies parodontales sont des maladies infectieuses aux causes multiples qui atteignent le tissu de soutien de la dent c’est-à-dire le parodonte. Le parodonte est l’ensemble des éléments qui soutiennent les dents et les ancrent dans la mâchoire : la gencive, les ligaments et l’os.

La première cause est bien souvent la plaque dentaire, ce dépôt de bactéries qui se forme sur les dents et s’accumulent entre elles et à la jonction avec la gencive. Au fil du temps, elle se calcifie et durcit pour se muer en tartre. Plaque dentaire et tartre sont à l’origine de la gingivite.

A un stade plus avancé, les gencives se décollent progressivement des dents créant un espace dans lequel s’infiltrent les bactéries : c’est la parodontite. La gencive se rétracte progressivement jusqu’à faire apparaître la racine de la dent. On parle alors de dent qui se déchausse.

La destruction des tissus de soutien de la dent, et particulièrement de l’os, conduit à la formation d’une poche parodontale qui va peu à peu s’étendre vers la racine de la dent. L’infection et l’inflammation gagnent les tissus profonds. Lorsque les ligaments qui fixent la dent dans l’os sont détruits, la dent devient mobile et, en l’absence de traitement, finit par tomber.

n Cercle vertueux

Le patient diabétique doit faire l’objet d’une surveillance particulière. En effet, le diabète augmente le risque de parodontites, et à l’inverse l’infection parodontale a une influence sur l’équilibre glycémique. En outre, le contrôle de l’infection parodontale améliore celui du diabète.

n Des précautions au quotidien

Première mesure : ne pas oublier de prendre son traitement contre le diabète et consulter régulièrement son médecin pour un dosage de sa glycémie glyquée, qui permet de contrôler l’équilibre du diabète sur les deux ou trois derniers mois. Les dents doivent être brossées au moins deux fois par jour, matin et soir, idéalement après chaque repas pendant trois minutes.

Le plus efficace contre la plaque est d’effectuer des rotations et de placer sa brosse à 45 degrés au bord des gencives tout en maintenant une légère pression.

n Les bons « outils »

Le choix de la brosse à dents est important pour ne pas blesser ses gencives, il est donc bon de prendre conseil auprès de son dentiste, de son médecin ou de son pharmacien pour faire le bon choix. Sans oublier de la changer régulièrement. On y associe fil dentaire et brossettes interdentaires pour nettoyer les espaces entre les dents. Un révélateur de plaque dentaire peut être utile pour vérifier l’efficacité de votre brossage. On prévoira aussi une à deux visites par an de contrôle chez le dentiste et autant de détartrages.

n Un mal silencieux et rapide

Attention, car au départ les maladies parodontales ne sont pas forcément douloureuses mais elles peuvent évoluer très vite. Les premiers signes sont des gencives rouges et gonflées, des saignements provoqués par le brossage, par la mastication, voire spontanés. On consulte aussi en cas de rétractation de la gencive, d’hypersensibilité au chaud ou au froid des zones découvertes, de mauvaise haleine, de sécheresse buccale ou de mobilité anormale des dents.