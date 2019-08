Diginova, un salon pour accélérer la transformation numérique en Calédonie

Autour de la table de conférence, les ambitions pour le développement du numérique en Calédonie sont grandes. « Pourquoi ne deviendrions-nous pas un modèle dans le Pacifique ? », demande Christopher Gygès, en charge au gouvernement des secteurs de l’économie et de l’économie numérique. Les autres co-organisateurs de Diginova, l’UNC, l’OPT, le Medef NC et la province Sud, approuvent. « Le but de l’événement est de fédérer public et privé pour accélérer la transformation numérique de la Calédonie », confirme Catherine Ris, vice-présidente de l'Université, en charge des partenariats avec le monde économique. Résultat : deux jours et demi de rencontres, du 12 au 14 septembre, avec une cinquantaine d’entreprises partenaires et des invités du monde entier. « La dernière matinée sera réservée au grand public, précise Gilles Taladoire, porte-parole du comité organisateur, nous présenterons les métiers du numérique, comme le jeudi 12 septembre où nous recevrons des collégiens et des lycéens. » A la rentrée de février, l’Université proposera d’ailleurs deux nouvelles formations du numérique : une licence professionnelle arts numériques et une licence professionnelle en application web.

Une zone franche et un travail avec la polynésie

Pour Nicolas Beaufort, dirigeant de Cegelec NC (groupe Vinci Energies), Diginova est un signe positif, « mais il manque un suivi sur l’année. Il faut se rendre compte que l’on est passé à côté de millions de francs de subventions pour le secteur du numérique, comme les contrats de convergence et de transformation récemment ». Ces contrats (signés le 8 juillet par le ministère des Outre-mer, ils répartissent, pour divers projets, plus de 2 milliards d’euros entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna) sont aussi l’un des objectifs du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« On en débattra bientôt à Paris, confirme Christopher Gygès, afin que le numérique puisse trouver une part dans ces contrats. » Autre projet du gouvernement : la création d’une zone franche numérique (avec des avantages fiscaux) pour attirer des entreprises et investisseurs internationaux. « On en a les capacités humaines pour le faire, pas encore tout à fait les capacités techniques, mais ça va venir ». Philippe Gervolino, directeur général de l’OPT confirme. « Nous travaillons beaucoup au développement du réseau, nous avons 140 000 utilisateurs de la 4G avec 70 % du réseau déployé. Quant à la fibre optique, nous comptons 13 000 clients, soit plus de 20 % des internautes calédoniens. » Des nouvelles qui réjouissent Daniel Ochida, président du Medef-NC, à l’origine de Diginova. Autre objectif : se rapprocher de la Polynésie française. « Les entreprises de nos deux régions ont longtemps été en froid et l’économie en a souffert, explique Daniel Ochida, aujourd’hui on veut pouvoir parler d’une seule voix à Paris. » La Polynésie française a rejoint en mai la French Tech, label attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de startups. En Calédonie, la filière numérique enploie, pour l’instant, plus de 1 800 personnes.

Savoir +

Diginova, du 12 au 14 septembre. Entrée gratuite mais réservation obligatoire sur eticket.nc